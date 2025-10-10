La Policía Municipal desarrolla un operativo interinstitucional este viernes en San José para fiscalizar 29 edificaciones que operan como hoteles y verificar que no se desvirtúe el uso de las licencias otorgadas.

En la acción participan el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Policía Municipal, la Dirección de Urbanismo y el departamento de Patentes de la Municipalidad de San José.

Según afirma Marcelo Solano, Director de la Policía Municipal de San José, las autoridades informaron que las inspecciones no corresponden a allanamientos, sino a revisiones administrativas en las que los administradores tienen la obligación de permitir el ingreso, por tratarse de locales comerciales.

En las primeras intervenciones se detectaron residentes en condición de adicción, suciedad en las instalaciones, así como riesgos sanitarios que están siendo evaluados por el Ministerio de Salud.

Tres equipos trabajan de forma simultánea en distintos puntos de la capital, y en las próximas horas se prevé un balance consolidado de resultados.