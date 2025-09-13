Un oficial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) falleció la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito en la Ruta 27, a la altura de Turrúcares, en Alajuela.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:43 a. m. por la colisión entre una motocicleta, un vehículo liviano y un tráiler, en las cercanías del Centro de Atención Integral (CAR).

Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un hombre adulto, quien presentaba múltiples traumas y no tenía signos de vida.

Accidente de tránsito en la Ruta 27.

Posteriormente, confirmaron que se trataba de un oficial del MSP que viajaba en su motocicleta particular.

“Colisión de moto contra liviano y tráiler. Dato adicional se trataba de un Oficial de MSP en su motocicleta particular”, indicó la Cruz Roja Costarricense.

La Ruta 27 permaneció cerrada mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban el levantamiento del cuerpo.

El caso quedó en investigación para determinar las causas del accidente.