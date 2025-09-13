Un oficial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) falleció la madrugada de este sábado tras un accidente de tránsito en la Ruta 27, a la altura de Turrúcares, en Alajuela.
De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:43 a. m. por la colisión entre una motocicleta, un vehículo liviano y un tráiler, en las cercanías del Centro de Atención Integral (CAR).
Al llegar al sitio, los paramédicos atendieron a un hombre adulto, quien presentaba múltiples traumas y no tenía signos de vida.
Posteriormente, confirmaron que se trataba de un oficial del MSP que viajaba en su motocicleta particular.
“Colisión de moto contra liviano y tráiler. Dato adicional se trataba de un Oficial de MSP en su motocicleta particular”, indicó la Cruz Roja Costarricense.
La Ruta 27 permaneció cerrada mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban el levantamiento del cuerpo.
El caso quedó en investigación para determinar las causas del accidente.