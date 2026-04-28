Ciudad de México (AFP) Autoridades de México anunciaron este lunes la captura de dos líderes de organizaciones del narcotráfico, uno de ellos considerado el posible sucesor de “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio “El Mencho” Oseguera murió en febrero tras ser herido por militares durante un violento operativo en Jalisco (oeste), que desató una asonada criminal con bloqueos carreteros y ataques a negocios en diversos puntos del país.

Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos al capo, fue detenido en el estado de Nayarit, también en el oeste de México.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él. Según el centro de pensamiento Insight Crime, Flores se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

“Apodado ‘El Jardinero’, fue el brazo derecho de Oseguera hasta su muerte”, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

“La operación de su captura fue planeada, desarrollada y ejecutada por las fuerzas especiales de la Marina mexicana. Flores Silva es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición”, informó en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Más temprano el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander “N” (por ley se reservan los apellidos), señalado como “objetivo prioritario” e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito.

La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.