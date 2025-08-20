Las autoridades penitenciarias detuvieron en el ingreso de La Reforma a un policía carcelario de apellido González que intentó ingresar tres teléfonos celulares de manera ilegal.

Los agentes lo abordaron para la revisión corporal y de sus pertenencias, donde detectaron que portaba los aparatos y 12 chips celulares.

El caso fue atendido por superiores del centro penitenciario, que procedieron con una revisión también del lugar donde dormía.

El funcionario policial fue puesto a la orden de la Fiscalía de Alajuela.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, el intento de meter ilícitos electrónicos como celulares y otros artículos a los centros penales, es penado con cárcel.

Un total de 36 funcionarios, administrativos y policiales han sido pasados a la Fiscalía por las autoridades penitenciarias en los últimos cuatro años.