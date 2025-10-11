La policía española anunció este sábado la detención de una persona tras encontrar 250 animales muertos, principalmente perros, en un almacén insalubre del noroeste del país, que los medios locales bautizaron como “el criadero del horror”.

La Guardia Civil indicó que el recinto, situado en la localidad gallega de Mesón do Vento, presentaba condiciones higiénicas y de bienestar animal “extremadamente deficientes”, con jaulas “totalmente cubiertas de excrementos”.

Los animales muertos, entre los que se encontraban 28 chihuahuas y varias aves, “presentaban diversos estados de descomposición, algunos incluso momificados”, informó el cuerpo armado en un comunicado.

La Guardia Civil rescató a otros 171 animales, entre ellos especies de aves exóticas y protegidas, como guacamayos y cacatúas, que se encontraban en peligro de muerte.

Los supervivientes se alimentaban de los animales muertos debido a la falta de comida y agua.

El responsable del lugar fue detenido “por los supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de veterinaria”, indicó la Guardia Civil.