La Fuerza Pública descubrió una nueva zona de extracción minera en un sitio totalmente externo a Crucitas, ubicado en el cerro Las Conchuditas, distrito de Cutris de San Carlos, el fin de semana anterior.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública

Debido a la lejanía del sitio con respecto a Crucitas, los agentes policiales, conformados por personal del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública de la Región N° 11, debieron realizar un patrullaje a pie al rededor de 25 kilómetros desde donde podían llegar los vehículos policiales.

Esto implicó cerca de 12 horas de caminata solo de ida, con el objetivo de poder localizar esa nueva área de operación de las organizaciones criminales que realizan la minería ilegal en la frontera norte.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública

Los oficiales encontraron en el cerro Las Conchuditas, cerca de 3.000 sacos con sedimento, lo equivalente a unas 150 toneladas de material minero, el cual es una mezcla de tierra y rocas que, tras un proceso de separación con productos químicos altamente tóxicos, los mineros ilegales logran extraer el oro, indicaron las autoridades.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública

En apariencia, parte del material sería procesado en esa zona, mientras que otra iba a ser trasladada fuera de ese sitio.