El Ministerio de Seguridad Pública informó que entre el 1° de enero y el 31 de agosto del 2025 han decomisado o localizado 1.806 armas de fuego en diferentes acciones operativas en el país.

De acuerdo con los registros oficiales, en el mismo periodo también se realizaron 33.985 aprehensiones, de las cuales 234 corresponden a personas con órdenes de captura por delitos contra la vida.

Los reportes detallan, además, la recuperación de 212 vehículos y 657 motocicletas con denuncia de robo.

Las autoridades señalaron que gran parte de los operativos se enmarcan en la Operación Tolerancia Cero, la cual mantiene presencia policial constante en barrios del sur de San José y en otros sectores con altos índices de criminalidad.