En un recorrido que parecía de rutina este domingo por la tarde, oficiales de la Fuerza Pública en Curridabat decomisaron varias dosis de aparente droga tipo crack en la zona.

Según versiones preliminares, los oficiales se toparon con una bolsa transparente que escondía un cargamento de droga listo para su distribución.

Al revisar el contenido del paquete, las autoridades confirmaron el hallazgo de 2.200 dosis de crack, además de 10 gramos de picadura de la misma sustancia.

De acuerdo con las imágenes compartidas por el Ministerio de Seguridad Pública, las sustancias se encontraban envueltas en bolsas plásticas.

El decomiso forma parte de las acciones por parte de la Fuerza Pública para combatir el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad en las comunidades.