Las autoridades de la Terminal de Contenedores en Moín, Limón, decomisaron una carga de droga que estaba oculta en dos contenedores que tenían como destino final un puerto en Bélgica.

Foto: Ministerio Seguridad Pública

La droga iba oculta en unas cajas que contenían piña, la misma fue ubicada mediante el uso del escáner, ya que arrojó inconsistencias, por lo que los oficiales revisaron para determinar si contenían material ilícito.

El reporte de las autoridades policiales indicó que se decomisaron 2.000 paquetes con un peso aproximado a los 60 gramos cada uno, lo que es equivalente a 120 kilos de cocaína.

Este caso se mantiene bajo investigación policial.