Policía de Nicaragua revela confesión por doble crimen en Liberia

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Policía Nacional de Nicaragua reveló este jueves la supuesta confesión de Rafael Antonio Valdez García, detenido por el crimen de su pareja, de apellido López, y de su hija de 9 años, ocurrido el sábado 17 de octubre en Liberia, Guanacaste.

En una nota de prensa divulgada este 22 de octubre, las autoridades nicaragüenses aseguraron que Valdez relató durante un interrogatorio cómo habría cometido el doble homicidio y posteriormente escapado de Costa Rica hacia Nicaragua.

De acuerdo con la versión policial, el hombre indicó que aproximadamente a las 12:30 a. m. ingresó con un machete a la habitación donde dormían ambas víctimas.

Según el comunicado, primero cortó una cuerda que sostenía el mosquitero y, cuando Jasmina despertó e intentó levantarse, la atacó.

La Policía nicaragüense sostiene que Valdez reconoció que continuó agrediéndola y que incluso le provocó una nueva herida con el propósito de asegurarse de que no sobreviviera.

Durante el ataque, siempre según la confesión divulgada por las autoridades, también hirió mortalmente a su hija, quien dormía en la misma cama con su madre.

Huyó rumbo a Nicaragua

Tras el crimen, Valdez habría dejado el machete debajo de la cama y escapado caminando hacia una zona montañosa.

La Policía informó que cerca de las 6 a. m. llegó a Liberia, compró un café y luego abordó un autobús rumbo a la frontera de Peñas Blancas.

Sin embargo, en lugar de utilizar un puesto migratorio oficial, aseguró durante el interrogatorio que ingresó a Nicaragua por un punto no habilitado.

Posteriormente habría utilizado transporte colectivo para viajar primero hacia Managua y después hasta Matagalpa, donde habría llegado aproximadamente a las 5 p. m. del mismo sábado.

Llamó a una vecina

Uno de los detalles revelados por la Policía nicaragüense es que, una vez en Matagalpa, el sospechoso llamó a una vecina identificada únicamente como Carmen.

Según las autoridades, Valdez le comunicó que había matado a su esposa y a su hija y le pidió que acudiera a la vivienda junto con las autoridades para retirar los cuerpos.

La Policía Nacional de Nicaragua calificó el relato como una confesión realizada con “frialdad y crueldad” y señaló a Valdez como autor del doble crimen.

Los hechos ocurrieron el sábado 17 de octubre en Liberia, Guanacaste. El sospechoso posteriormente huyó hacia Nicaragua, donde permanece detenido.