Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

(Agencia EFE) El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo que se está investigando una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales, tras recibir la denuncia presentada esta semana por la Abogacía General de Brasil.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal “para dar inicio a las averiguaciones”, dijo el jefe policial.

“Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso”, dijo Rodrigues.

Rodrigues hizo estas declaraciones a los medios durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, en Brasilia, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

Foto: AFP.

La investigación se produce a partir de una solicitud de la Abogacía del Estado a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

La información del diario británico, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, asegura que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa ‘Combate al Lawfare y a la censura en Brasil’.

Dichos fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y «desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño», según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Asimismo, Rodrigues también se refirió este domingo a la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.