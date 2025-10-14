La Policía Municipal de San José ha reforzado los operativos para evitar que el fenómeno de los limpiaparabrisas se consolide en la capital.

Según las autoridades, este oficio informal común en otras ciudades latinoamericanas se asocia a intimidación a conductores y, en algunos casos, al marcaje de vehículos para posteriores asaltos.

El director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, explicó que esta práctica no existía en el país y que su reciente aparición encendió las alertas por los riesgos de seguridad que conlleva.

“Queremos evitar que esta actividad se arraigue. En muchos países, los limpiaparabrisas funcionan como la primera línea de observación para marcar vehículos y facilitar robos. En San José no queremos que eso ocurra”, indicó Solano.

Los operativos se concentran en puntos con alta afluencia vehicular como Paseo Colón, Torre Mercedes, Barrio Don Bosco, Avenida 10, Los Yoses y sectores cercanos a la Soda Tapia. En estos sitios, los oficiales han decomisado botellas con jabón, trapos y otros objetos utilizados para limpiar vidrios.

Solano señaló que los grupos identificados operan de manera organizada, en ocasiones con hasta seis u ocho hombres jóvenes, principalmente de nacionalidad venezolana, quienes rodean los vehículos y obligan al conductor a aceptar el servicio.

“El conductor queda en desventaja. Está detenido en una presa, con el cinturón puesto y sin posibilidad de maniobra. Por temor, muchos acceden a que les limpien el parabrisas y terminan entregando dinero. Es una forma de amedrentamiento silencioso”, explicó el jefe policial.

La Policía Municipal considera que el fenómeno podría derivar en delitos contra la propiedad, ya que permite a los sujetos observar el interior de los vehículos, identificar objetos de valor o evaluar la vulnerabilidad de las personas que viajan solas.

Las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para no aceptar el servicio ni entregar dinero, con el fin de desincentivar la actividad.

Además, hacen un llamado a las instituciones estatales para fortalecer la atención social y evitar que personas en condición de vulnerabilidad recurran a este tipo de prácticas en la vía pública.

“No se trata de no ayudar, sino de evitar que una actividad ilegal se convierta en antesala de delitos más graves”, concluyó Solano.

Patrón identificado por la policía

• Actúan en grupos de 4 a 8 hombres jóvenes, principalmente extranjeros, organizados por tramos de vía.

• Se ubican en cruces con semáforos prolongados y presas frecuentes, donde los conductores quedan inmovilizados.

• Utilizan botellas con agua y jabón, trapos y esponjas para ofrecer el servicio de limpieza y solicitar dinero.

Riesgos asociados por estas acciones

• Intimidación silenciosa: el conductor accede al “servicio” por miedo.

• Marcaje de vehículos: observan objetos de valor o identifican condiciones de vulnerabilidad.

• Escalada delictiva: en otros países, este tipo de actividad precede a asaltos o robos dirigidos.

Consejos para conductores

• No baje el vidrio ni permita la limpieza del parabrisas.

• Evite hacer contacto visual o discusión directa.

• Mantenga las puertas con seguro y las ventanas arriba.

• No entregue dinero ni objetos; eso refuerza la práctica.

• Avise a la policía si nota comportamientos agresivos o insistentes.

• Si se siente intimidado, anote el punto y descripción de la persona y repórtelo al 911.