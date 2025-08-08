Un oficial de la Policía Municipal de San José resultó herido de bala este viernes, tras un violento forcejeo con un sujeto que intentaba evadir un control policial en plena Avenida Central, en el corazón de la capital.

Según el reporte oficial, todo comenzó cuando agentes del servicio de Policletos detectaron a un conductor manejando de forma errática y agresiva a la altura del conocido Banco Negro. Al intentar abordarlo, el sujeto evadió el control y se dio a la fuga por las vías del centro josefino.

Lea: Fotos y video: Así luce la Avenida Central tras disparo contra oficial

Los oficiales le dieron seguimiento y lograron interceptarlo cerca de Avenida Cero y Calle Cero, donde el sospechoso descendió del vehículo de manera violenta y embistió con su auto una de las bicicletas policiales. En ese momento se produjo un forcejeo físico con uno de los oficiales, cayendo ambos al suelo.

Foto: Isaac Villalta.

Durante el enfrentamiento, el agresor logró arrebatar el arma de reglamento de uno de los oficiales y efectuó un disparo, que impactó a otro agente en la rodilla derecha, cuando este llegaba a brindar apoyo.

A pesar del momento crítico, los policías lograron reducir al atacante y coordinaron su detención con la autoridad judicial correspondiente. El sospechoso, de nacionalidad colombiana, quedó a la orden del Ministerio Público.

Foto: Isaac Villalta.

El oficial herido fue trasladado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.