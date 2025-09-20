La Fuerza Pública dio a conocer la detención de 3 sospechosos con más de ₡2.6 millones de colones en efectivo, descritos por la policía como “de dudosa procedencia”.

Los sospechosos se movilizaban a bordo de un vehículo y, al notar la presencia policial, en vez de obedecer la orden de detenerse, optaron por darse a la fuga, pero fueron interceptados en Los Guido, concretamente en el puente que limita con Patarrá.

“Tras obligarlos a detenerse, los oficiales de la Fuerza Pública les encontraron, a bordo del auto aproximadamente 2.600.000 colones en efectivo.

Los aprehendidos fueron identificados como tres costarricenses, uno de apellido Brenes, otro apellidado Arrieta, con antecedentes por venta de drogas y robo agravado; así como Márquez, este último con antecedentes por agresión con arma y portación ilegal de arma permitida, además de haber estado en prisión años atrás“, señaló el Ministerio de Seguridad.

La Fiscalía de Legitimación de Capitales ordenó detener a los tres sujetos, además de incautar el vehículo y el dinero.