Polémica en Portugal: Ronaldo escribió guión a su DT

Astro luso en el centro de las críticas

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Tras la controversia generada en el partido frente a Noruega, Cristiano Ronaldo reveló el acuerdo privado y el “guión” redactado con el seleccionador nacional Jorge Jesús para intentar dar carpetazo a la crisis en rueda de prensa. 

En una reunión cara a cara junto al director deportivo del Al-Nassr, Simão Coutinho, el capitán y el entrenador pactaron un borrador donde el técnico asumiría públicamente la responsabilidad por haber hecho calentar a Ronaldo sin darle entrada al campo.

Las notas del discurso acordado establecían que el entrenador aclararía que el futbolista jamás exigió jugar ningún minuto y que el plan de rotación había sido propuesto exclusivamente por la comisión técnica. 

Cristiano Ronaldo (Foto: AFP)

El guión de CR7 al técnico:

  • “Yo mismo propuse a Cristiano, sin nadie más, un plan para él para esta temporada deportiva en la Selección Nacional. Fue una conversación larga y muy buena”
  • “Sé cuánto vive y ama la Selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que tiene en la Selección desde hace 24 años consecutivos”
  • “El plan que propuse a Cristiano fue aceptado”
  • “Él nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional” 
  • “En el plan que tracé para él no estaba incluido el partido de Noruega. Sin embargo, sentí que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le avisé de que podía tener que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo”
  • “Me equivoqué al poner a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona a calentar para después no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”
  • “Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la Selección Nacional. Es más, no lo quiero poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en el Al Nassr y aquí también”

Sin embargo, Ronaldo denunció la presunta falta de compromiso del seleccionador al no respetar la versión pactada provocó la ruptura definitiva y el abandono de la concentración por parte de Ronaldo. 

Al considerar que se vulneró la confianza por segunda vez, el astro luso decidió marcharse, asumiendo la responsabilidad total de sus actos y declarándose dispuesto a cumplir la sanción que le imponga la Federación.