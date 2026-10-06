Polémica en Portugal: Ronaldo escribió guión a su DT

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Tras la controversia generada en el partido frente a Noruega, Cristiano Ronaldo reveló el acuerdo privado y el “guión” redactado con el seleccionador nacional Jorge Jesús para intentar dar carpetazo a la crisis en rueda de prensa.
En una reunión cara a cara junto al director deportivo del Al-Nassr, Simão Coutinho, el capitán y el entrenador pactaron un borrador donde el técnico asumiría públicamente la responsabilidad por haber hecho calentar a Ronaldo sin darle entrada al campo.
Las notas del discurso acordado establecían que el entrenador aclararía que el futbolista jamás exigió jugar ningún minuto y que el plan de rotación había sido propuesto exclusivamente por la comisión técnica.
El guión de CR7 al técnico:
Sin embargo, Ronaldo denunció la presunta falta de compromiso del seleccionador al no respetar la versión pactada provocó la ruptura definitiva y el abandono de la concentración por parte de Ronaldo.
Al considerar que se vulneró la confianza por segunda vez, el astro luso decidió marcharse, asumiendo la responsabilidad total de sus actos y declarándose dispuesto a cumplir la sanción que le imponga la Federación.