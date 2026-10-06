Polémica en Portugal: Ronaldo escribió guión a su DT

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Tras la controversia generada en el partido frente a Noruega, Cristiano Ronaldo reveló el acuerdo privado y el “guión” redactado con el seleccionador nacional Jorge Jesús para intentar dar carpetazo a la crisis en rueda de prensa.

En una reunión cara a cara junto al director deportivo del Al-Nassr, Simão Coutinho, el capitán y el entrenador pactaron un borrador donde el técnico asumiría públicamente la responsabilidad por haber hecho calentar a Ronaldo sin darle entrada al campo.

Las notas del discurso acordado establecían que el entrenador aclararía que el futbolista jamás exigió jugar ningún minuto y que el plan de rotación había sido propuesto exclusivamente por la comisión técnica.

Cristiano Ronaldo (Foto: AFP)

El guión de CR7 al técnico:

“Yo mismo propuse a Cristiano, sin nadie más, un plan para él para esta temporada deportiva en la Selección Nacional. Fue una conversación larga y muy buena”

“Sé cuánto vive y ama la Selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que tiene en la Selección desde hace 24 años consecutivos”

y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que tiene en la Selección desde hace 24 años consecutivos” “El plan que propuse a Cristiano fue aceptado”

fue aceptado” “Él nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional”

“En el plan que tracé para él no estaba incluido el partido de Noruega . Sin embargo, sentí que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le avisé de que podía tener que utilizarlo. Cristiano estuvo de acuerdo”

. Sin embargo, sentí que había conseguido recuperarse físicamente del primer partido y le avisé de que podía tener que utilizarlo. estuvo de acuerdo” “Me equivoqué al poner a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona a calentar para después no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”

a calentar para después no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría” “Para cerrar el asunto: quiero a Cristiano en la Selección Nacional. Es más, no lo quiero poco, lo quiero mucho. Afortunadamente, él también cree en mí. Creyó en el Al Nassr y aquí también”

Sin embargo, Ronaldo denunció la presunta falta de compromiso del seleccionador al no respetar la versión pactada provocó la ruptura definitiva y el abandono de la concentración por parte de Ronaldo.

Al considerar que se vulneró la confianza por segunda vez, el astro luso decidió marcharse, asumiendo la responsabilidad total de sus actos y declarándose dispuesto a cumplir la sanción que le imponga la Federación.