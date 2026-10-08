Polémica en el SEC: Gilbert Díaz denuncia a Yorgina Alvarado y otro exdirigente

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, presentó denuncias ante el Ministerio Público contra los exdirigentes Yorgina Alvarado y Marcos Vinicio Rodríguez, luego de que procesos disciplinarios internos documentaran presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos de la organización.

Díaz presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

Según un comunicado divulgado por la presidencia del SEC, los hechos investigados corresponden a supuestos movimientos realizados con recursos provenientes de las cuotas de afiliación y derivaron en la expulsión y destitución de ambos integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional.

Toda esta situación se enmarca en el proceso de elecciones del SEC 2026-2030, luego de que el Tribunal Electoral del SEC (Tesec) declara como ganadora a la tendencia Unidad y Trabajo (UTRA), liderada por Díaz, y que dejara por fuera a Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), encabezada por Alvarado.

Tribunal sancionó a dos exdirigentes

En el caso de Rodríguez, quien ocupaba la Secretaría de Finanzas, el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC determinó una lesión patrimonial de ¢15.9 millones y $2.830 durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026.

El sindicato señaló que esos montos fueron pagados mediante débitos de cuentas centrales de la organización, constituidas con recursos provenientes de las cuotas ordinarias de sus afiliados.

En el caso de Alvarado Díaz, exsecretaria general del SEC, el Tribunal de Ética documentó erogaciones por ¢5.1 millones y $3.683,78 mediante una tarjeta corporativa del sindicato.

Alvarado se presnetó a las instalaciones este lunes.

Según la resolución citada por el SEC, no constaban facturas electrónicas a nombre de la organización, liquidaciones de viaje aprobadas por el Directorio Ejecutivo Nacional ni bitácoras de representación que justificaran las erogaciones analizadas.

Ambos fueron expulsados y destituidos de sus cargos. El 2 de octubre, el Consejo Nacional de Representantes conoció las apelaciones presentadas contra las sanciones y confirmó las decisiones.

En el caso de Alvarado, la apelación fue rechazada con 57 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Para Rodríguez Castillo, el acuerdo de confirmación obtuvo 58 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

El SEC también acordó realizar una auditoría forense financiera independiente para revisar movimientos, cuentas bancarias, tarjetas corporativas, contrataciones, pagos, inversiones y otras operaciones económicas de la organización.

Los señalamientos fueron trasladados al Ministerio Público. Contra Rodríguez Castillo se presentó una denuncia por presunta administración fraudulenta, inicialmente relacionada con la salida de ¢840.000 de la caja central del sindicato, con posibilidad de ampliarla a partir de otros hallazgos y de los resultados de la auditoría.

Respecto a Alvarado Díaz, el SEC informó que denunció hechos cuya calificación propuesta incluye presunta administración fraudulenta, apropiación y retención indebidas y estafa.

Denuncias también alcanzan ingreso a sede

El conflicto escaló el 5 de octubre, cuando, según la denuncia presentada por el SEC, Alvarado Díaz ingresó a las oficinas centrales en Lourdes de Montes de Oca junto con otras personas, pese a que la organización afirma que no estaba autorizada para entrar.

El sindicato sostiene que las personas recorrieron oficinas, retiraron a trabajadores de sus puestos y realizaron manifestaciones que fueron denunciadas como intimidatorias. Por estos hechos se denunciaron provisionalmente posibles delitos de violación de domicilio agravada, usurpación, coacción y eventuales amenazas.

El SEC solicitó además medidas cautelares para proteger documentos, archivos, sistemas informáticos y cuentas bancarias vinculados con las investigaciones.

Alvarado da su versión

En un video difundido en la página oficial de Facebook del sindicato, Alvarado aseguró que la información contenida es falsa.

“Es completamente falsa la información que circula en redes, grupos de WhatsApp y correos electrónicos sobre una supuesta toma de la sede del SEC, se trata de un documento no oficial, ilegítimo y difamatorio que utiliza información manipulada e inexacta”, expresó en el video.

Alvarado aseguró que actualmente siguen integrando el Directorio Ejecutivo Nacional y que mantienen “de forma legítima” sus respectivos cargos.