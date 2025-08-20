La salida de Jonathan Moya de la Liga Deportiva Alajuelense sorprendió a muchos aficionados, aunque para otros representó un respiro. El delantero se marchó como agente libre al fútbol de Arabia Saudita, pero en el club aseguran que la decisión dejó un balance positivo.

“Era una buena oportunidad para Moya y para nosotros. Según la evaluación de los delanteros que tenemos y lo que buscamos, consideramos que podemos encontrar una alternativa que encaje mejor”, explicó el gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela.

Con la partida de Moya, la Liga ya trabaja en la contratación de un nuevo atacante. La decisión será tomada en conjunto entre Vela y el técnico Óscar Ramírez.

“Vamos a buscar gente de ataque. Siempre hemos sido claros en que, mientras el mercado esté abierto, intentaremos armar el mejor equipo posible. Estamos buscando un delantero”, agregó el dirigente.

Entre las buenas noticias que ilusionan a la afición está la inminente renovación del arquero Washington Ortega, catalogado como el mejor guardameta del Clausura 2025. El uruguayo termina contrato en diciembre, pero tanto el club como el jugador tienen clara la intención de prolongar su vínculo. “La idea es que continúe en el club. Él está contento y su rendimiento ha sido muy bueno. Nosotros estamos felices con lo que ha logrado y el esfuerzo que pone, por eso queremos que siga en la Liga”, aseguró Vela.

Otro que también ampliaría su permanencia en el club es el capitán Celso Borges, pieza fundamental en el camerino manudo.

Mientras tanto, el equipo rojinegro deberá concentrarse en su visita a San Salvador. Este jueves enfrentan al Alianza en un duelo decisivo: una derrota los dejaría fuera de la Copa Centroamericana, torneo en el que ostentan el bicampeonato.

Opiniones manudas



Yariela Chia “Se nos hizo el milagrito de navidad”.