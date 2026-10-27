¿Podría ser la última vez que Messi aparezca entre los nominados al Balón de Oro?

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Lionel Messi volvió a figurar entre los mejores futbolistas del mundo en la edición del Balón de Oro 2026, pero su futuro en la lista de candidatos plantea una interrogante: ¿podrá mantenerse en la disputa por el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol?

El argentino, de 39 años, apareció entre los 30 nominados y quedó quinto en el resultado final, despus de quedar fuera de las ediciones de 2024 y 2025. Su regreso estuvo respaldado principalmente por su actuación con Argentina en el Mundial de 2026.

Sin embargo, hay varios factores que permiten analizar si el ex capitán argentino podrá repetir su presencia en las próximas ediciones, en una etapa de su carrera marcada por el paso del tiempo y un escenario competitivo diferente al que tuvo durante sus años en Europa.

Factores que podrían marcan su futuro en el certamen

Uno de los principales elementos es su edad. Con 39 años, Messi se encuentra en una etapa avanzada de su carrera profesional, por lo que mantener el rendimiento necesario para competir por el galardón representa un desafío cada vez mayor.

Sin embargo, sus actuaciones demuestran que todavía tiene mucho que ofrecer dentro de la cancha y que conserva su capacidad para marcar diferencias. El desafío estará en sostener ese nivel durante las próximas temporadas para reunir nuevamente los méritos necesarios para competir por el premio.

A esto se suma el cambio de escenario. Desde su llegada al Inter Miami, el argentino compite en la Major League Soccer (MLS), una liga que tiene menor presencia en el centro de la atención futbolística europea que torneos como la Champions League, la Premier League o LaLiga.

Aunque jugar en Estados Unidos no impide obtener una nominación, sí cambia el contexto en el que sus actuaciones son comparadas con las de futbolistas que destacan en las principales competiciones europeas.

Otro aspecto relevante es el papel de la Selección Argentina en su trayectoria reciente. Su actuación en el Mundial de Catar 2022 fue determinante para conquistar el Balón de Oro de 2023.

En la Copa del Mundo de 2026, Messi volvió a destacar con sus goles y su aporte al equipo, que llegó hasta la final del torneo. Su rendimiento refuerza la idea de que, pese a sus 39 años, todavía tiene argumentos deportivos para mantenerse entre los candidatos al reconocimiento.

El panorama competitivo también ha cambiado. Figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y otros futbolistas que atraviesan etapas importantes de sus carreras buscan consolidarse entre los principales candidatos al premio.

Además, la nominación no garantiza una posibilidad real de conquistar el trofeo. Messi terminó en el quinto lugar de la clasificación de 2026, una posición que demuestra que todavía puede competir al máximo nivel, aunque el resultado también refleja la exigencia de una disputa en la que intervienen los méritos individuales y colectivos.

Su ausencia en las ediciones de 2024 y 2025 constituye otro antecedente importante. Después de ganar el premio en 2023, el argentino pasó dos ediciones fuera de la lista antes de reaparecer este año. Ese recorrido demuestra que su presencia ya no está asegurada en cada temporada.

Finalmente, su futuro dependerá de los resultados que consiga con el Inter Miami y de los méritos que reúna durante los periodos de evaluación. Los goles, las asistencias, los títulos y el impacto de sus actuaciones serán determinantes para que pueda volver a competir por el reconocimiento.

Ocho Balones de Oro respaldan su legado

Messi continúa siendo el máximo ganador histórico del premio, con ocho trofeos obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Su nominación de 2026, la número 17 de su carrera, confirma que todavía puedo mantenerse entre los futbolistas reconocidos por el jurado, incluso después de trasladar su carrera a Estados Unidos.

Por ahora, no existe una confirmación de que esta haya sido su última candidatura al Balón de Oro. Pero la interrogante queda abierta: ¿volverá Messi a figurar entre los nominados en las próximas ediciones o la de 2026 será su última aparición en la lista?

Periodista: Luis Diego Mora