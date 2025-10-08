Rodrigo Chaves podría ser destituido de su cargo como presidente de la República si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo encuentra culpable de haber cometido beligerancia política.

El máximo órgano electoral solicitó a los diputados levantarle la inmunidad al mandatario para poder dar curso a las más de 15 denuncias que se agruparon en un solo expediente.

“Según establece la Constitución y el Código Electoral, de encontrarse responsable al funcionario público, esto traería como consecuencia la destitución del cargo y, como medida accesoria, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo que iría de dos a cuatro años”, explicó Juan Luis Rivera, vocero del TSE.

Esta situación podría incluso frustrar la intención de la candidata oficialista, Laura Fernández, de nombrar a Chaves como su ministro de la Presidencia en un eventual gobierno suyo.

De esta forma, la Asamblea Legislativa tendría nuevamente en sus manos el futuro del mandatario y deberá emprender otro proceso para decidir si le retira el fuero especial que lo protege de este tipo de causas.

“En caso de que se levante la inmunidad, lo que hace es habilitar al TSE para continuar con el procedimiento, donde ya habrá una intimación de cargos, una audiencia, la posibilidad de que el denunciado presente pruebas y se cumplan las garantías del debido proceso, para eventualmente determinar si se infringió o no la norma constitucional”, agregó Rivera en entrevista con Extra Radio.

¿Hay tiempo?

Diario Extra conversó con el abogado constitucionalista Esteban Valverde, quien explicó que, aunque podría darse una sentencia mientras Chaves sigue en el poder, el proceso podría dilatarse en Cuesta de Moras.

Además, recordó que el trámite coincide con el inicio de las sesiones extraordinarias, aunque ya existen criterios que permitirían que el proceso avance en paralelo sin interferir con el trabajo legislativo.

“Ya hay criterios de servicios técnicos y hasta de la propia Sala Constitucional sobre el tema, donde, a pesar de que estemos en extraordinarias, cuando se ejerzan competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa que no refieren a proyectos de ley, el Congreso puede asumirlas”, subrayó Valverde.

Hecho histórico

Aunque este tipo de sanciones existen desde hace casi 100 años, es la primera vez en la historia del país que se inicia un proceso de este tipo contra un mandatario en ejercicio.

“No estamos ante un simple diferendo interpretativo. Estamos ante un conflicto de competencias que involucra la aplicación directa del principio de legalidad, el respeto a la jerarquía normativa y la preservación del equilibrio entre poderes”, señaló el analista político Mario Quirós.

Ante esta situación, desde la Asamblea se generaron reacciones de todo tipo: algunos candidatos piden a los diputados votar por levantar la inmunidad, mientras que los legisladores oficialistas reiteran que se trata de una persecución contra el presidente.

Una de ellas fue Pilar Cisneros, jefa de fracción, quien cuestionó la rapidez y eficiencia con que se maneja este caso en comparación con otros procesos anteriores.

“Ahora sí cabe preguntarse: ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el Tribunal seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente?”, comentó.

¿Qué es beligerancia política?

La beligerancia política se presenta cuando un funcionario utiliza su puesto o sus funciones para favorecer a un partido o participa en actividades de carácter electoral. Este tipo de comportamiento está prohibido por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, que busca asegurar que el voto ciudadano sea libre y no esté influenciado por acciones de instituciones o empleados públicos.

Por su parte, el artículo 146 del Código Electoral impide a los servidores del Estado involucrarse en actos partidarios, asistir a reuniones políticas, exhibir símbolos o distintivos de partidos en sus viviendas o vehículos, aprovechar su cargo para favorecer a alguna agrupación o expresar públicamente afinidad con una organización política.

Alejandro Pacheco PUSC “Son más de 60 denuncias penales que tiene el presidente, en esta ocasión es el TSE, no es el fiscal, ni la Corte, no es persecución política. Esperaremos a que llegue la denuncia y le daremos el procedimiento”.

Oscar Izquierdo PLN “Esta solicitud es un paso previsto y debe ser tramitado con rigor y transparencia, miembros del PLN, actores políticos y ciudadanos denunciaron de forma responsable los hechos de presunta beligerancia”.