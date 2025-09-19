El Poder Judicial asegura que mantiene un déficit de al menos 1.335 plazas en despachos penales, situación que compromete la atención de casos y la lucha contra la criminalidad en un momento en que el país atraviesa niveles récord de violencia.

“Con recursos limitados, producto de las políticas de Hacienda, el Poder Judicial ha maximizado esfuerzos para disminuir el rezago, ser más eficientes y rápidos; y continuar combatiendo la inseguridad, desde nuestras potestades, indicó la institución tras una consulta de Grupo Extra.

Además, refirió que “La ciudadanía debe tener claro que el Poder Judicial cumple con todas las exigencias de la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. No hay aumentos salariales ni posibilidad de crear plazas; hay serias restricciones impuestas, pese a ello hemos procurado gestionar los recursos de la mejor forma”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, detalló que el presupuesto del 2026 asciende a ¢532 mil millones, con un crecimiento de apenas 0,2% respecto al 2025.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativas de Asuntos Hacendarios aseguró que se trata de un plan “austero pero indispensable”, orientado a garantizar la paz social.

Las prioridades se centran en inversión tecnológica con la implementación del expediente electrónico penal y mejoras en ciberseguridad en infraestructura con proyectos como la morgue judicial en Buenos Aires y la atención de órdenes sanitarias en edificios; y en reforzar la seguridad en recintos judiciales para proteger a usuarios y funcionarios.

La Dirección de Planificación Judicial advirtió que, aunque el presupuesto cubre gastos mínimos de operación, no contempla nuevas plazas, lo que perpetúa el faltante de personal en áreas críticas.

Por su parte el Fiscal General, Carlo Díaz, recordó que el Ministerio Público funciona con un déficit estructural de 134 fiscales y que “cada nueve días ocurre un femicidio en el país”.

Asimismo, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reprochó que Hacienda no haya liberado las plazas aprobadas vía moción en años anteriores. “Cada colón que se le quita al OIJ es un espaldarazo para el crimen organizado”, afirmó.

Diputados de diferentes bancadas reclamaron que el Gobierno debe garantizar los recursos ya aprobados.

Mientras la oficialista Pilar Cisneros insistió en que el Poder Judicial debe mejorar su eficiencia y ejecución de fondos.

Aguirre concluyó que la defensa del presupuesto no busca privilegios, sino “la mínima capacidad para que la justicia costarricense cumpla con su deber frente a las familias y comunidades del país”.