Poder Judicial se pronuncia sobre afectación en servicios de Migración

Tras los reportes de lentitud en los controles migratorios del país, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento oficial aclarando que, si bien este sábado se realiza un mantenimiento en sus enlaces de internet, técnicamente dicha labor no debería interferir con los sistemas de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Según la autoridad judicial, la afectación de estos trabajos está prevista como estrictamente interna, por lo que, en teoría, el servicio de migración no tendría por qué verse repercutido.

Fotografía cortesía Migración

Sistemas judiciales operan con normalidad

Ante los señalamientos de la institución migratoria, el Poder Judicial informó que ya se realizó una revisión técnica de los enlaces y servidores que consume Migración, confirmando que todos se encuentran funcionando con normalidad desde su plataforma.

A pesar de que los sistemas judiciales reportan operatividad, el personal técnico de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) ya se encuentra trabajando en conjunto con los técnicos de Migración. El objetivo de esta colaboración es validar y determinar la causa exacta de la afectación que los puestos fronterizos y aeroportuarios están experimentando en estos momentos.

Fotografía cortesía Migración

Esta respuesta surge luego de que la Dirección de Migración manifestara su preocupación por la caída de los sistemas informáticos judiciales, calificándola como la segunda falla de este tipo en menos de un mes. Aunque los trámites se realizan con mayor lentitud bajo protocolos de contingencia, las autoridades judiciales mantienen que sus servicios externos de conectividad no presentan irregularidades técnicas visibles hasta el momento.

Por ahora, las labores de diagnóstico continúan para restablecer la agilidad total en los puestos de control, donde afortunadamente no se reportan pasajeros afectados por pérdida de vuelos.