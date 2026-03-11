Poder Judicial responde a declaraciones del presidente Chaves

El presidente de la Corte Suprema de Justicia respondió mediante un comunicado a las declaraciones del mandatario, Rodrigo Chaves, quien señaló que el Poder Judicial actúa como un “instrumento politiquero”.

“El Poder Judicial de Costa Rica está conformado por miles de funcionarias y funcionarios que todos los días cumplen su labor con estricto apego a la Constitución Política, la ley y los principios de independencia judicial”, indica parte de la misiva.

El documento también señala que las decisiones judiciales no responden a intereses políticos ni a presiones externas.

“Responden únicamente a la valoración de los hechos y a la aplicación de la ley en cada caso concreto, dentro de un sistema de garantías y controles que caracteriza a un Estado democrático”, detalla el comunicado.

El pronunciamiento concluye que “es fundamental recordar que la independencia judicial no constituye un privilegio institucional; es una garantía indispensable para todas las personas que buscan justicia”.