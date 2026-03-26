Poder Judicial responde a declaraciones de Laura Fernández

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Poder Judicial respondió, mediante un comunicado, a la presidenta electa Laura Fernández, tras las declaraciones que brindó en conferencia de prensa y la carta que habría enviado a este poder de la República.

“El Poder Judicial es un actor clave en la lucha contra la criminalidad. La labor del Organismo de Investigación Judicial, en coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de jueces y juezas, permite prácticamente a diario desarrollar operativos y allanamientos que contribuyen a contener la delincuencia”, señala la misiva.

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Además, recordaron que todos los días se realizan detenciones y se dictan sentencias condenatorias, y que de manera constante se desarticulan estructuras criminales.

“Esa es una realidad que no se puede negar ni dejar de reconocer”, agrega el documento.

Laura Fernández dijo que se reunirá con el presidente de la Corte. Foto: Wilbert Hernández.

“Hago esta aclaración a propósito de la carta remitida por la presidenta electa de la República, así como de sus posteriores declaraciones en conferencia de prensa, porque es importante que la ciudadanía cuente con información completa y conozca el trabajo que se ha venido desarrollando durante la gestión que me ha correspondido ejercer”, indica el comunicado firmado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.