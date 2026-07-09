Poder Judicial niega tener un superávit presupuestario

El Poder Judicial rechazó las afirmaciones sobre una supuesta acumulación de un superávit presupuestario en sus finanzas.

El superávit presupuestario se produce cuando los ingresos de una entidad superan a sus gastos durante un período de tiempo determinado.

Las autoridades judiciales indicaron que desde la entrada en vigencia de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en el año 2001, el Poder Judicial no puede acumular superávit presupuestario.

“El Poder Judicial cuenta con un “Fideicomiso de Infraestructura” destinado exclusivamente a la construcción de edificaciones judiciales. Los recursos que lo integran permanecen en la Caja Única del Estado y únicamente el Ministerio de Hacienda está facultado para invertirlos y percibir los rendimientos que estos generen”, indicaron.

El uso de estos recursos es limitado para otros temas presupuestarios, según el Poder Judicial.

Además, no pueden destinarse para la creación de plazas, por disposición del Ministerio de Hacienda.