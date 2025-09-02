El Poder Judicial confirmó que considera esencial el monitoreo de la información institucional que circula en redes sociales.

Esto se dio a conocer luego de que un medio digital nacional informara sobre la intención de la Corte Suprema de Justicia de contratar un servicio de monitoreo a través del Sistema de Compras Públicas (SICOP). La contratación contempla un presupuesto anual de ¢33,6 millones, con posibilidad de extenderse por cuatro años más, lo que elevaría el monto total a ¢133 millones.

Diario Extra consultó al Poder Judicial sobre el uso de estos recursos y sus implicaciones.

“Consideramos fundamental el monitoreo continuo de la información relacionada con la institución que circula en redes sociales, como herramienta clave para anticipar situaciones que puedan afectar el servicio”, indicó la entidad.

Según el estudio de mercado, el servicio tendría un costo promedio mensual de ¢2,6 millones.

Además del seguimiento de publicaciones, el monitoreo incluiría el análisis de interacciones en torno a temas relevantes y las figuras que los comunican.

“La contratación del servicio se encuentra actualmente en la fase de revisión del pliego de condiciones”, confirmaron las autoridades judiciales.

Redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter del Poder Judicial serían monitoreadas por la empresa contratada, que daría seguimiento en tiempo real a las publicaciones relacionadas con la institución.

Esta iniciativa forma parte de la Política de Comunicación Institucional del Poder Judicial, aprobada en abril de 2025.

La política fue elaborada con la participación de funcionarios, direcciones, órganos auxiliares, personas usuarias, representantes de medios de comunicación y colegios profesionales.

Política de Comunicación Institucional

Durante la sesión 17-2025 de Corte Plena, celebrada el 7 de abril de 2025, los magistrados aprobaron por unanimidad la Política de Comunicación Institucional del Poder Judicial. Sin embargo, varias magistradas plantearon la necesidad de asignar recursos específicos para su implementación.

Iris Rocío Rojas, Roxana Chacón y Damaris Vargas destacaron la importancia de fortalecer financieramente la política, más allá de un simple reajuste presupuestario interno.

“Considero que esta Corte debe aprobar, junto con la política, una partida presupuestaria que permita informar a la ciudadanía de manera veraz sobre el quehacer institucional”, expresó Rojas.

Chacón respaldó la propuesta: “Me parece acertada la sugerencia de doña Iris Rocío. Es necesario que la Corte se comprometa a incluir recursos en el presupuesto del próximo año”.