El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, rechazó las afirmaciones que califican el proceso judicial contra el presidente de la República como un supuesto “golpe de Estado judicial”.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Aguirre defendió la independencia del Poder Judicial y la transparencia con la que se ha manejado el caso.

“Desde el Poder Judicial, rechazamos con firmeza la pretensión de catalogar el proceso que enfrenta el presidente como un ‘golpe de Estado judicial’, así como los insultos lanzados contra personas magistradas y fiscales”, expresó el jerarca.

Aguirre subrayó que todas las acciones del proceso se han realizado con apego a la ley y de forma independiente, sin presiones políticas ni intereses particulares.

Además, hizo un llamado a la población para que ejerza un espíritu crítico frente a discursos que buscan confundir y reiteró que la fortaleza institucional de Costa Rica se basa en el respeto entre poderes y la confianza en la justicia.