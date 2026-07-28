Poder Judicial analizará medidas legales por el recorte presupuestario

Los magistrados de la Corte Plena acordaron que analizarán las medidas legales y constitucionales en contra de los recortes presupuestarios solicitados por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva, y Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se presentaron ante los magistrados para dar a conocer las afectaciones por estos reajustes.

El magistrado de la Sala III, Gerardo Alfaro, indicó que lo que correspondía era “contrarrestar” de la legalidad y del ordenamiento jurídico lo planteado por las autoridades del Poder Ejecutivo.

“Esto tiene que pasarse a la Dirección Jurídica y nosotros debemos comisionar a nuestro presidente para que se establezcan con la mayor prontitud las acciones constitucionales y legales que corresponden”, dijo.

Esta medida fue respaldada por el resto de los magistrados y acordada por Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Soto afirmó que estos recortes que solicitan las autoridades hacendarias tendrán un efecto negativo en la operatividad del OIJ.

El jerarca de la policía judicial señaló que muchos de estos recursos estaban orientados a la compra de municiones, armas, cascos balísticos, chalecos y otros equipos.

“No tenemos cascos para todos, uno de nuestros oficiales resulto impactado en un casco durante las operaciones del viernes (contra “Diablo”), si no hubiera sido por el casco no estaría hoy con nosotros”, dijo.

Además, podría estar en riesgo el tema del combustible de los vehículos y los viáticos de los agentes policiales cuando se desplazan a los operativos.

“La preocupación es amplia y la situación puede ser muy aguda, la cantidad de operaciones que estamos generando son cada vez más, y estamos tratando de ver como llegamos al final del año, de manera irremediable vamos a tener dificultades”, agregó. Por este motivo, ya valoran “sacrificar” actividades operativas judiciales y así poder realizar los ajustes presupuestarios que eviten mayores afectaciones.

Soto aclaró que no tienen recursos “ociosos” como se ha dicho, ya que estos fueron girados a un fideicomiso que tiene como propósito el tema de infraestructura del OIJ.

Esto porque la falta de edificaciones estaría causando problemas de “hacinamiento” en el edificio central del I Circuito Judicial de San José.

Michael Soto Director interino del OIJ “Las afectaciones tienen que ver con equipos, por ejemplo, los fusiles, pistolas, munición, cascos, vehículos, combustible, viáticos y chalecos. Y con el tema del fideicomiso nos estaría faltando dinero para quitarnos varios alquileres que tenemos aquí en la capital, como la oficina de Planes y Operaciones en el edificio de Los Yoses”.

“Esto tiene que ver con la necesidad que el OIJ tenga un edificio para evitar dos cosas, el hacinamiento y el pago de los alquileres, no se trata de un recurso ocioso”, afirmó.

Los magistrados coinciden en que el procedimiento aplicado por las autoridades hacendarias va en contra de lo que establece la Constitución Política.