Poder Judicial advierte: Recorte mayor los llevaría a cerrar algunas sedes

El Poder Judicial asegura que hacer un recorte al presupuesto de 2026, mayor al que aprobaron de ¢13 mil millones, podría provocar el cierre de oficinas y algunos despachos.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda planteó que el rebajo presupuestario fuera de ¢27 mil millones, las autoridades judiciales indicaron que eso podría provocar una parálisis en el servicio que se le brinda a los usuarios.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, en entrevista con Grupo Extra indicó que, tras un análisis técnico, tomaron la decisión de priorizar recursos.

“Es algo que se ha hecho muy bien medido para no afectar la operativa de la institución en lo que resta del año, de ahí que un rebajo mayor para nosotros no resulta viable”, dijo. Por este motivo, la Corte Plena tomó la decisión unánime de rechazar la petición de Hacienda de reducir el presupuesto de 2027 en otros ¢27 mil millones.

Esto debido a que antes de estas solicitudes, las autoridades hacendarias ya habían concretado un rebajo de ¢10 mil millones el presupuesto del próximo año.

Romero explicó que el recorte de ¢13 mil millones evitará que se avance en la instalación de sedes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en zonas turísticas impactadas por el crimen organizado y el narcotráfico.

“Tenemos una afectación directa a la ciudadanía, a las personas que habitan en esos sectores turísticos, el hecho de debilitar ahí la seguridad va a incidir en el turismo que llega a la zona”, agregó.

La jerarca señaló que los más impactados serán las víctimas y grupos vulnerables, como en el caso de agresiones sexuales o personas que deseen interponer diversos tipos de denuncias.

Allan Pow Director de Planificación del Poder Judicial “Solo en la jurisdicción penal se requieren al menos 150 personas juzgadoras, número semejante en cantidad de fiscales, defensores y personal investigador. A pesar de esas dificultades, que nos vengan a recortar recursos presupuestarios adicionales impide que el Poder Judicial sea eficiente y nuestra capacidad de respuesta va a ser mucho menor a la que tenemos en la actualidad”.

“Estamos valorando planes de continuidad, porque es un hecho que esto nos llevaría a cerrar algunas sedes, a tener que limitar los servicios, porque no tendríamos los recursos necesarios, No es solo una parálisis, tendríamos que cerrar despachos”, afirmó.

Ana Eugenia Romero Directora ejecutiva del Poder Judicial “Esto lo que genera es un debilitamiento del servicio público de Administración de Justicia, y no estoy pensado únicamente en las personas que conforman al Poder Judicial, porque estamos pensando en la ciudadanía, sobre todo en las víctimas de delitos sexuales, donde tener una oficina del OIJ les facilita el abordaje y la denuncia, estamos afectando a los más vulnerables”.

¿Qué pasaría en 2027?

El director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow, indicó que han tenido que priorizar que despachos quedarán abiertos en 2027 si Hacienda insiste en el recorte de recursos.

“Recordemos que nosotros brindamos servicios críticos y esenciales, que se ofrecen 24 horas al día y 7 días a la semana, sobre todo en casos de violencia doméstica o sexual, que deben ser atendidos de forma prioritaria”, dijo.

Pow explicó que muchos servicios deberían de volver a sedes centrales cuando se sacrifiquen sedes u oficinas en zonas más vulnerables. “Esto implica un traslado del costo a las personas usuarias, ya que deberán sufragar gastos trasladándose a oficinas o despachos más alejados.