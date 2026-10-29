Poca accesibilidad a educación formal golpea a zonas rurales

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra la realidad de miles de adolescentes que están fuera de la educación formal en las zonas rurales.

La encuesta contabiliza 381.945 personas de entre 13 y 17 años, de las cuales el 7% no asiste la educación formal, mientras que el 93% sí lo hace. Esto significa que aproximadamente 26.736 adolescentes de ese grupo de edad están fuera de las aulas en el país.

La situación presenta diferencias según la zona de residencia. En las comunidades rurales, el 7,8% de los adolescentes no asiste a la educación formal, frente al 6,6% de quienes viven en zonas urbanas.

Los datos corresponden a julio de 2026 y reflejan las diferencias en la asistencia educativa entre las distintas regiones y grupos de edad.

Huetar Norte registra mayor inasistencia

Por regiones de planificación, Huetar Norte presenta la mayor proporción de adolescentes de 13 a 17 años fuera de la educación formal, con un 12,3%. Esa zona abarca principalmente las llanuras de San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Upala y Sarapiquí.

La cifra supera los porcentajes de las otras regiones del país incluidas en la encuesta. En la región Central, por ejemplo, la inasistencia alcanza el 5,9%, mientras que en Chorotega (toda la península de Nicoya y Guanacaste) llega al 5,1%.

En el Pacífico Central, que abarca zonas como Punatarenas, el 8,1% de los adolescentes no asiste a dicha formación. En la región Brunca, la proporción es del 7,5%, y en Huetar Caribe alcanza el 7,5%.

La brecha aumenta entre los jóvenes mayores

La encuesta también muestra diferencias importantes entre los grupos de mayor edad.

En la población de 18 a 24 años, el 54,7% no asiste a la educación formal en el ámbito nacional.

En las zonas rurales, ese porcentaje sube al 63,8%, mientras que en las urbanas alcanza el 50,9%.

Huetar Norte vuelve a destacar en este grupo, con un 71% de jóvenes de 18 a 24 años fuera de la educación formal. En contraste, solo el 29% asiste.

Además, las cifras nacionales muestran que la asistencia a la educación formal disminuye conforme aumenta la edad. Mientras que el 93% de los adolescentes de 13 a 17 años permanece dentro del sistema educativo, entre las personas de 18 a 24 años la proporción baja al 45,3%.

¿Qué significa estar fuera de la educación formal?

El INEC considera que un hogar tiene privación educativa cuando al menos uno de sus integrantes de entre 5 y 17 años no asiste a la escuela o al colegio.

También incluye los casos en que una persona de esas edades estudia mediante educación abierta, es decir, una modalidad que permite continuar los estudios fuera del sistema regular.

Esto no significa que el menor no estudie, sino que el INEC incluye esa situación dentro de este indicador.