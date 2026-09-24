Pobreza afecta el desarrollo y rendimiento escolar de menores, advierte experta

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La pobreza, especialmente cuando se combina con problemas familiares y falta de acceso a servicios de apoyo, puede afectar el desarrollo del lenguaje y el rendimiento educativo de niños y adolescentes, según advirtió Ana Teresa León Sáenz, autora del estudio La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Durante la exposición de los resultados, la investigadora señaló que las condiciones económicas y familiares influyen en las oportunidades de desarrollo de las personas menores de edad. Entre las posibles consecuencias mencionó dificultades en el lenguaje oral y escrito, una capacidad fundamental para el aprendizaje en escuelas y colegios.

“Cuando se me pregunta cuál es el factor más crítico, es pobreza”, expresó León.

La especialista explicó que el riesgo puede aumentar cuando la pobreza se combina con problemas en el entorno familiar.

Pide fortalecer la orientación a las familias

León destacó las visitas a domicilio y los servicios de orientación para madres y padres como estrategias para apoyar el desarrollo y la educación de los menores de edad.

La investigadora también se refirió a las consecuencias del abuso sexual infantil y señaló que estas experiencias pueden estar relacionadas con problemas de salud mental, incluidos los intentos de suicidio. Insistió en la importancia de atender oportunamente a las víctimas.

El estudio presentado por Conare analiza las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, así como los desafíos que enfrentan en ámbitos como pobreza, salud, educación y protección.