Un total de 1.800 indígenas, pertenecientes a la comunidad Simirinak de Cartago, corren un grave riesgo a diario cada vez que intentan salir de sus casas para dirigirse a sus lugares de trabajo, escuelas y centros de salud, ya que un puente de cuerda y madera es la única forma que tienen para cruzar el río Pacuare.

Por eso, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se ha puesto manos a la obra para desarrollar un nuevo modelo que garantice la seguridad de todos los pobladores.

Los materiales se encuentran en mal estado.

“Tuvimos la oportunidad de conversar con la comunidad, quienes nos comentaron su preocupación de ver a los estudiantes cruzar día a día porque cuando el caudal sube o en épocas lluviosas, hay estudiantes que desertan por completo; también las personas que llevan mercadería en la parte de agricultura, porque sus productos se retrasan para llegar al mercado”, confesó Alejandro Quesada, vocero de la agrupación.

El puente cruza sobre un acaudalado río.

La comunidad, ubicada en la Reserva Indígena Chirripó Cabécar de Turrialba, forma parte de un total de 26 proyectos que se han desarrollado desde uno de los cursos obligatorios dentro de la institución.

Para los pobladores indígenas, este puente representa la única salida útil de sus comunidades, ya que de otra forma tendrían que movilizarse mediante la montaña, lo que, según el estudiante, pone en riesgo su vida debido a las dificultades del camino.

“Ellos tendrían que hacer un recorrido por montaña, y el puente está en riesgo de colapso, ya que hoy en día solo son pedazos de madera que están al aire prácticamente”, expresó.