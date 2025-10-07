Las poblaciones en riesgo de contraer el Virus del Papiloma Humano (VPH) podrían incorporarse al programa de vacunación que ofrece la seguridad social para prevenir esta enfermedad.

Según consta en las actas de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), los expertos analizan iniciar un plan piloto para que las comunidades más vulnerables también reciban esta protección.

De concretarse, la medida beneficiaría a pacientes trasplantados, adolescentes con enfermedades de transmisión sexual, personas víctimas de abuso sexual y población LGTBI+, especialmente hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

“Se desea hacer una revisión para ver si hay criterio técnico que permita valorar una ampliación de la vacuna contra el VPH a otros grupos de riesgo; además, se debe analizar lo relacionado con la edad según las dosis que correspondan a las adolescentes”, señala el acta 4-2025.

De acuerdo con el documento, la ministra de Salud, Mary Munive, sostiene que es necesario revisar la evidencia científica y diseñar una estrategia de vacunación diferenciada, ya que se trata de una población que debe captarse de forma distinta.

Esta eventual ampliación también implicaría ajustar la compra de dosis, pues las personas mayores de 15 años requieren tres aplicaciones y no dos, como se hace actualmente con los niños que ya reciben la vacuna.

La inmunización contra el VPH se aplica en niñas desde 2019 como medida para reducir el cáncer de cérvix, y desde 2024 también es obligatoria para los niños.

Estas dosis deben colocarse antes del inicio de la vida sexual, para evitar el contagio del virus durante las relaciones sexuales y prevenir el desarrollo de distintos tipos de cáncer. Según las proyecciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los efectos de la vacunación comenzarán a reflejarse en un plazo de 15 a 20 años.

Durante las primeras 37 semanas de 2025, el Ministerio de Salud notificó 608 casos de infección por VPH, con una tasa de 11,7 por cada 100 mil habitantes.