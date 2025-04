Las poblaciones más vulnerables, como personas en condición de pobreza, indigencia médica y menores de edad podrían perder el acceso a los servicios de salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta situación se debe a la millonaria deuda que el Estado mantiene con la institución, originada, en su mayoría, por transferencias incumplidas del Gobierno Central en concepto de seguro médico para personas que, en teoría, están amparadas por el sistema de seguridad social.

Así lo reveló Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, quien detalló que solo por concepto de seguro de salud, la deuda alcanzó en 2024 un monto de ¢2,7 billones. Si a esta cifra se le suman las obligaciones pendientes por impuestos de la Ley de Tabaco, pensiones y otras cuotas, el total asciende a ¢4 billones.

“Desde nuestra óptica, desde el sector que represento, Hacienda siempre encuentra la forma de no pagarle a la Caja. ¡Siempre hay una excusa para no cumplir! No se transfiere ni un colón por los asegurados por el Estado.

Porque ‘debe ser que no atendemos a ninguno’, entonces las cuotas obrero-patronales están financiando no solo a los trabajadores, sino también a esos grupos vulnerables. No hay voluntad de pago”, criticó Martha Rodríguez, representante sindical ante la junta directiva de la institución.

Según las autoridades de la Caja, urge replantear las responsabilidades del Estado en relación con el seguro de salud y la universalización del primer nivel de atención, ya que no existe un balance que garantice la sostenibilidad financiera del sistema.

Un análisis detallado del estado financiero muestra que los ingresos de la CCSS cayeron en 2024 respecto al año anterior, al pasar de ¢3.849 millones a ¢3.806 millones, mientras que los egresos se incrementaron en ¢119 mil millones.

Esto ocurrió pese al aumento cercano a ¢145 mil millones en las contribuciones a la seguridad social por parte de trabajadores y patronos del sector privado. No obstante, la morosidad estatal creció en al menos ¢12 mil millones en un solo año.

“Hay una caída principalmente en las transferencias del Estado. Al registrarse esa reducción, observamos que los ingresos totales disminuyen, lo que también impacta en la generación de excedentes”, explicó Andrey Sánchez, director financiero contable de la Caja.

Para realizar estos cálculos, la institución contó con el respaldo de una auditoría externa a cargo de la firma Deloitte, reconocida a nivel internacional.