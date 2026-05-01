Población fuera de la fuerza de trabajo creció en 473 mil personas

Uno de los principales retos del mercado laboral en Costa Rica, es el porcentaje creciente de la población que no participa de forma activa, ya sea porque cuentan con un empleo o están en la búsqueda de uno.

Las personas que están fuera de la fuerza de trabajo crecieron en 473 mil costarricenses en los últimos años, pasando de 1,4 millones en el 2019 a 1,9 millones en el 2025.

Esta cifra lleva la tasa de no participación a un 54,5%; con un incremento de 8,36% en el periodo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), esta población se concentra en dos grupos etarios: personas menores de 24 años y mayores de 60 años.

“Son personas que estando en el mercado laboral se salieron y se devolvieron a la casa, por lo que ya no están buscando trabajo. El envejecimiento poblacional hace que la cantidad de gente que todos los años sale del mercado laboral sea más grande que la gente que entra. El mercado laboral está en constante movimiento. Tenemos un balance neto que va en contra del mercado. Mucha gente se pensiona y los que ingresan a trabajar por primera vez o se reincorporan no logran compensarlos”, indicó José Francisco Pacheco, economista y académico de la Universidad Nacional.

Otro aspecto que menciona el experto es si el mercado laboral en nuestro país genera una compensación económica que sea lo suficientemente atractiva para que algunos sectores de la población tengan interés en las ofertas de empleo.

“El hecho de que el mercado laboral no esté pagando lo suficiente para hacer el sacrificio de salir de casa, trabajar, costear lo que eso representa y tener un saldo positivo. Hay gastos como transporte, alimentación o el cuido de hijos, en el caso de que sean padres de familia que las personas toman en cuenta”, agregó Pacheco.

Costa Rica tiene 2,18 millones de personas que cuentan con un empleo.

Economistas opinan

José Francisco Pacheco “En el mercado laboral se conjugan una serie de procesos claves. Tenemos la gestación de la productividad, que es la base del crecimiento económico sostenido. Al mismo tiempo, le permite a las familias en Costa Rica obtener ingresos, y por lo tanto, las buenas o malas condiciones de vida de la población están altamente influenciadas por las condiciones del mercado”.

Luis Vargas “Se ha enfatizado en la necesidad de tener una política de empleo y una política productiva. No podemos mejorar las condiciones del mercado laboral sin estrategias específicas a sectores de la economía como el turismo, comercio o el agro y al igual que dirigirnos a grupos de población específico como las personas jóvenes y las mujeres jefas de hogar”.

Crecimiento sin empleo

Uno de los fenómenos recientes que atañe el mercado laboral es el incremento de la productividad, sin la creación de mayores puestos de trabajos para la población. En los últimos años, la población ocupada presentó un aumentó de 655 personas, a pesar un crecimiento económico cercano al 5% por año.

“Costa Rica ha tenido un crecimiento destacado en el contexto latinoamericano e incluso cuando nos comparamos con los países de la OCDE, pero no está alcanzando para generar las fuentes de empleo necesarias para la población costarricense. Vemos que en la economía hay un sector muy dinámico, que se localiza en las zonas francas, pero genera apenas el 15% del empleo nacional, mientras que el régimen definitivo, que concentra el 85% del recurso humano, está rezagado”, explicó Luis Vargas, economista e investigador del Programa Estado de la Nación (PEN).

También detalló que los trabajos que se están generando en el país requieren de una educación de mayor nivel con conocimientos en tecnología, idiomas y en el área de las ciencias exactas o económicas, lo que supera las cualidades de una gran parte de los costarricenses.

“Hay una gran parte de la población que queda excluida por falta de capacidades o formación. La inteligencia artificial ya está sustituyendo al capital humano y, por supuesto, si las personas no tienen las capacidades necesarias, esto va a generar un desajuste aún mayor y menores niveles de empleabilidad en el país”, agregó Vargas.

El desempleo afecta cerca de 147 mil costarricenses, equivalentes a un 6,3% de la fuerza laboral.

Informalidad

Las cifras del INEC muestran una reducción del 9% en la tasa de informalidad, sin embargo, sigue afectando a 825 mil costarricenses, tanto personas que son trabajadores independientes como personas asalariadas a las que les incumplen parte de sus derechos laborales.

El indicador alcanzó un porcentaje del 37,8% en el 2025.

Además, el 46% de los independientes ganan menos que un salario mínimo y un 20% labora más de 48 horas.

“Las personas en informalidad son aquellas que no cotizan en la Caja Costarricense del Seguro Social ni están inscritos en Hacienda. Para el gobierno significa una oportunidad perdida en la recaudación de impuestos. Además, para las personas, no tienen acceso al sistema de salud por la cuenta de su seguro y, potencialmente, en unos 20 o 30 años no van a tener una pensión. En esos casos el Estado tendría que suplir esa prestación para reducir la condición de vulnerabilidad en la que entrarían siendo personas adultas mayores”, señaló Pacheco.

Para continuar la senda en la disminución de la informalidad, el experto sugiere reformas necesarias como una simplificación de los trámites necesarios para la inscripción ante las instituciones públicas, al igual que una mayor flexibilización en los procesos de tributación y costo del seguro social que se adapte a la modalidad del trabajador donde los ingresos varían de forma constante en cada mes.