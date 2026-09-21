Población costarricense empezará a disminuir en los próximos años

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Costa Rica podría comenzar a experimentar una reducción de su población para 2045, luego de que el descenso en los nacimientos se acelerara durante los últimos años. Según registros oficiales, la cantidad de nacimientos inscritos pasó de 72.347 en 2016 a 48.414 en 2025, una reducción de 23.933, equivalente al 33,1% en una década.

Así lo señaló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que registró en 2025 la cifra más baja de nacimientos inscritos de los últimos 10 años.

El investigador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR), Gilbert Brenes, explicó que las proyecciones demográficas ahora anticipan este cambio antes de lo estimado años atrás.

“Hace 15 años nosotros estábamos pensando que la población llegaría a su pico alrededor de los 6 millones en el 2055, ahora más bien se está adelantando esta cifra y esto es precisamente porque el descenso en los nacimientos ha venido ocurriendo ya desde hace varios años”, señaló Brenes en el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio (92.3 F.M.).

Según el investigador, las proyecciones apuntan a que entre 2044 y 2045 la población dejaría de crecer y posteriormente comenzaría a disminuir. Incluso, advirtió que el máximo poblacional podría ser inferior a los escenarios anteriores, puesto que el país ni siquiera llegaría a los 6 millones de personas, sino que el máximo esperado sería de 5,6 millones.

Menos nacimientos entre generaciones jóvenes

El descenso de la natalidad está relacionado, según los expertos, con varias decisiones y condiciones que afectan especialmente a las mujeres más jóvenes.

Arodys Robles, también investigador del CCP-UCR, señaló que “esta baja de la fecundidad tiene varios componentes. Primero, la posposición del primer hijo, particularmente las mujeres más jóvenes, y también la decisión de tener menos hijos, pero además también la decisión de no tener hijos”.

El investigador agregó que las decisiones sobre la maternidad están vinculadas con la evaluación que realizan las mujeres y las familias sobre sus condiciones económicas y sociales, el cuido y la distribución de responsabilidades dentro de las parejas, así como las condiciones laborales.

Robles también hizo una distinción entre las personas que deciden no tener hijos y aquellas que desean tenerlos, pero encuentran obstáculos para concretar ese proyecto familiar.

“También hay algunas mujeres que no pueden tener los hijos que quieren porque las condiciones económicas, sociales y vigentes no se lo permiten o la evaluación que hace tomar la decisión de que no es posible tener más hijos, o sea, tener un segundo hijo o tener un tercer hijo”, indicó.

Los registros oficiales muestran que la disminución se ha mantenido durante varios años. En 2019 se inscribieron 66.758 nacimientos, mientras que en 2020 fueron 59.286, una caída de 7.472 en un solo año. Para 2024, la cifra bajó a 48.870 y en 2025 llegó a 48.414.

Hasta julio de 2026, el TSE había inscrito 28.880 nacimientos, de los cuales 14.889 correspondieron a hombres y 13.991 a mujeres.

Población cada vez más vieja

Para Brenes, el cambio demográfico no debe analizarse únicamente desde la cantidad de habitantes, sino también desde la transformación de la estructura por edades. Una población con menos niños y adolescentes modifica las necesidades de servicios públicos y obliga a replantear cómo se distribuyen los recursos. El investigador explicó que en décadas anteriores el crecimiento poblacional llevó a concentrar esfuerzos en aumentar la cantidad de escuelas, unidades sanitarias y vacunas para recién nacidos. Con una menor población infantil, la prioridad puede desplazarse hacia la calidad de esos servicios, incluyendo educación, atención prenatal y posnatal y bienes dirigidos a niños y jóvenes.

“Básicamente estos cambios en la estructura de la población lo que nos dicen es que hay que repensar no solo en términos de cantidades, sino por ejemplo, en términos de calidad de vida”, sostuvo Brenes.

El efecto también alcanza al mercado laboral y la organización de los hogares, puesto que el envejecimiento de la población incide en la cantidad futura de trabajadores, las pensiones, los servicios de salud y la sostenibilidad fiscal. Jorge Barquero, investigador del CCP-UCR, señaló que la reducción de nacimientos registrada en 2025 tampoco constituye un fenómeno inesperado para los especialistas, debido a que las tendencias demográficas ya habían sido identificadas y monitoreadas.

Medidas para desacelerar la caída

Los investigadores advierten que revertir completamente la tendencia sería difícil. Brenes indicó que la experiencia de otros países muestra que, cuando una población alcanza niveles muy bajos de fecundidad y natalidad, recuperar los indicadores registrados décadas atrás resulta complicado debido a cambios en los valores, la idiosincrasia y los contextos socioeconómicos, particularmente en el mercado laboral y las condiciones de las mujeres.

“Por más de que haya políticas que promuevan la natalidad, estas políticas podrían revertir muy poco o tener muy poco impacto en la tendencia que se viene observando desde hace décadas”, afirmó.

Por ello, las medidas planteadas por los investigadores no se limitan a incentivar directamente los nacimientos. Brenes señaló la necesidad de facilitar las condiciones para que los hogares y, particularmente, las mujeres puedan combinar la crianza con el empleo mediante políticas de cuido, apoyo para la inserción laboral y servicios cercanos que reduzcan el tiempo y los recursos destinados a atender a los hijos.