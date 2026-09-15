Poás recuerda lo que representa desfilar en las calles

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La comunidad de Poás de Alajuela conmemoró con desfiles la Independencia de Costa Rica este 15 de septiembre.

Adultos y menores se dieron cita en las calles de Poás de Alajuela para disfrutar los tan esperados desfiles del 15 de septiembre, quienes recordaron la importancia de una fecha como esta.

Natalia Solís, profesora Escuela Pedro Aguirre Cerda. Vídeo: Roger Soto, corresponsal.

Gerado Cruz, Centro Educativo Casita de Sueños.

Diferentes centros educativos de la zona realizaron sus presentaciones, para las cuales se prepararon durante varios meses antes; estudiantes, profesores y dirigentes fueron parte del desfile.

Vídeo: Roger Soto, corresponsal.