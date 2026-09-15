Poás recuerda lo que representa desfilar en las calles

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La comunidad de Poás de Alajuela conmemoró con desfiles la Independencia de Costa Rica este 15 de septiembre.
Adultos y menores se dieron cita en las calles de Poás de Alajuela para disfrutar los tan esperados desfiles del 15 de septiembre, quienes recordaron la importancia de una fecha como esta.
Diferentes centros educativos de la zona realizaron sus presentaciones, para las cuales se prepararon durante varios meses antes; estudiantes, profesores y dirigentes fueron parte del desfile.