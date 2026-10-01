Plumas volcánicas llamarán la atención durante octubre

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Las plumas de vapor y gases que salen de volcanes como el Turrialba, Poás y Rincón de la Vieja podrían resultar más visibles durante octubre, pero esto no necesariamente significa que exista un incremento en su actividad.

Geoffroy Avard, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA), explicó que este fenómeno está relacionado principalmente con las condiciones de humedad y viento que se presentan durante este mes y otros periodos de transición climática.

“Octubre es la época del año en la que se reportan y se observan mejor”, indicó Avard sobre las condiciones que favorecen la visibilidad de estas emanaciones.

¿Por qué se ven más?

Uno de los principales componentes de las emisiones volcánicas es el vapor de agua y la forma en que este se observa puede variar considerablemente según las condiciones de la atmósfera.

Durante las mañanas, cuando existe menor humedad, el vapor puede ser absorbido rápidamente por el aire, provocando que la pluma parezca pequeña o sea poco visible, aunque la cantidad de gases emitidos se mantenga.

La situación cambia durante las tardes. Al aumentar la humedad atmosférica, el vapor se condensa con mayor facilidad, haciendo que la pluma luzca más grande y evidente.

Otro factor determinante es el viento. Cuando existe una mayor circulación de aire, los gases volcánicos y la atmósfera se mezclan, lo que favorece la dispersión del vapor.

En condiciones de poco viento ocurre lo contrario: la pluma permanece cerca del punto de emisión, alcanza rápidamente la saturación y puede elevarse verticalmente, haciéndose más notoria.

Avard aclaró que observar una pluma de mayores dimensiones no significa, por sí sola, que el volcán esté expulsando más gases o haya experimentado un cambio en su actividad.

Su apariencia también depende de las condiciones meteorológicas, por lo que durante determinados momentos del año estas emanaciones pueden llamar más la atención pese a que las emisiones volcánicas no hayan registrado cambios significativos.

Redacción: Luis Diego Mora