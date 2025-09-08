Una columna de gas observada la mañana de este lunes en el Volcán Poás generó inquietud entre vecinos y turistas. Sin embargo, especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) aclararon que no se trató de una erupción.

“Se detectó una pluma vigorosa esta madrugada en Poás. Podría ser por condiciones de viento que se observó esta pluma vertical aunque no se puede descartar una pequeña perturbación del sistema magmático“, explicó Cyrill Muller, Investigador en Vulcanología del Ovsicori.

Volcán Poás. Foto: cortesía.

Por su parte, Geoffroy Avard vulcanólogo del Ovsicori detalló que la actividad corresponde a desgasificación normal del volcán.

“El volcán Poás sigue con una desgasificación muy importante y de vez en cuando nos hace una pequeña emisión de ceniza débil, más o menos asociado con aguaceros fuertes“.

Los expertos recalcaron que la pluma fue visible por la condensación del gas en la atmósfera, pero no implica peligro de ceniza para las comunidades cercanas.

Volcán Poás. Foto: cortesía.

“El Poás ha estado presentando pequeñas erupciones de cenizas en forma esporádica originadas a nivel superficial posiblemente debido a derrumbes o colapsos en el interior de la Boca A el cual es el sitio en el fondo de cráter donde se presenta un alto flujo de vapor, gases y de calor“, explicó el Ovsicori en sus redes sociales.

Esto dijo el experto del Ovsicori, Geoffroy Avard: