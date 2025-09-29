Los partidos Liberal Progresista (PLP) e Integración Nacional (PIN) avanzaron este sábado en la definición de sus fórmulas presidenciales y cabezas de papeleta de cara a las elecciones de 2026.

El PLP ratificó a Gabriel Zamora Baudrit como candidato a la segunda vicepresidencia, completando el equipo junto a Eli Feinzaig, como candidato presidencial y Tania Molina, como primera vicepresidenta.

Zamora es abogado tributario, contador y administrador de empresas, con más de 20 años de experiencia en asesoría fiscal y docencia. Feinzaig aseguró que su incorporación fortalece el compromiso con la clase media y las pymes, mientras que Zamora expresó asumir el reto con “responsabilidad y entusiasmo”.

La agrupación también definió a sus aspirantes a diputaciones en primer lugar: Hannia Vega (San José), José Rodolfo Barrantes (Alajuela), Luis Carlos Mita (Cartago), Melissa Bernini (Heredia), Maritza Salazar (Guanacaste), Cristina Martínez (Puntarenas) y Raúl Méndez (Limón).

Por su parte, el PIN ratificó al exministro del MOPT, Luis Amador, como candidato presidencial con 48 votos a favor en su Asamblea Nacional. El exlegislador Walter Muñoz encabezará la lista de San José, acompañado por Shirley Díaz y Silvia Patricia Villegas, también exdiputadas.

Amador estará acompañado en la fórmula por los empresarios Jorge Borbón y Kathya Verdugo, quienes, según el candidato, trabajarán junto al sector privado para generar empleo y atender el ámbito social y educativo.