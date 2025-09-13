El candidato presidencial Eliecer Feinzaig asegura que la renuncia de las diputadas Johana Obando, Kattia Cambronero, Cinthya Córdoba y del legislador Luis Diego Vargas fortaleció al Partido Liberal Progresista (PLP) en lugar de debilitarlo.

Según expresó el actual congresista en entrevista con Diario Extra, el proceso electoral de 2022 no les permitió conocer a fondo a las personas que se postularon como aspirantes a la Asamblea Legislativa, debilidad que planean corregir para los comicios de febrero.

“Al final de cuentas el partido con estas salidas se fortaleció, personas que no estaban del todo satisfechas con las actitudes timoratas y tal vez no coherentes de estos diputados. Al salir ellos se sintieron que se les abría un espacio, cosa que en efecto sucedió y hoy tenemos al partido fuerte y unido”, aseguró Feinzaig.

Además, afirma que las renuncias, lejos de debilitar el panorama político de su agrupación, aumentaron su potencial.

“Esto demuestra que el PLP es un partido de principios firmes, que los que traicionan esos principios no tienen cabida acá. Lo mismo va a ser cuando estemos en el gobierno, quien no se acomode y quien decida no seguir los principios que el partido nos da y que yo como presidente de la República le dé a mi gabinete irá para fuera sin miramientos”, subrayó. En su momento, tanto Obando como Córdoba argumentaron que su decisión respondía a un “nulo apoyo por parte de la fracción”, mientras que Cambronero denunció que la agrupación se convirtió en “una plataforma de cálculos políticos a corto plazo”.

Incluso esta situación provocó choques entre los legisladores disidentes y los dos que aún integran la bancada.

“Compañeros, ¿se dieron cuenta del hedor a machismo y prepotencia que ocurrió hace unos minutos? El diputado Campos le pide al diputado Ariel que retire mociones, es impresentable. Si yo decido apoyar a una persona capaz, inteligente, consecuente con su discurso y su acción, cosa muy contraria al candidato del PLP, ese es mi problema, no el suyo”, señaló Cambronero esta semana en el Plenario.

Por su parte, Vargas se apartó argumentando una pérdida de visión, días antes de confirmar su candidatura a la vicepresidencia por el partido Unidos Podemos, que lidera Natalia Díaz.