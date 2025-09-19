El Partido Liberal Progresista (PLP) deberá repetir las votaciones para elegir a sus candidatos a diputados, tras una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con la Asamblea Nacional del pasado 30 de agosto.

Aunque el fallo no detalla los motivos, la agrupación ya tenía previsto convocar una nueva sesión para completar las candidaturas que no se votaron en esa ocasión, por lo que ahora incluirá la totalidad de las postulaciones.

“El partido reitera su respeto a las disposiciones del TSE y continuará el proceso de inscripción de candidaturas conforme a lo establecido”, señaló la agrupación política.

De acuerdo con lo resuelto por el ente electoral, se ratificó la candidatura presidencial de Eli Feinzaig y la vicepresidencial de Tania Molina, así como la decisión del partido respecto a los encabezamientos de género por provincia.

No obstante, se ordenó repetir la elección de diputaciones, lo cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre. La presidenta del partido, Cati Phillips, manifestó su satisfacción por la ratificación de las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, así como por el aval a la distribución de género.

“La elección de los diputados no era el resultado que esperábamos; sin embargo, lo teníamos como una posibilidad y, por lo tanto, estamos totalmente preparados para volver a votar”, explicó Phillips.