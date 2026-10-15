PLN y universidades advierten que recortes ponen en riesgo cupos 

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La posibilidad de abrir más carreras fuera del Valle Central, aumentar cupos para nuevos estudiantes y hasta mantener la operación de algunas sedes universitarias “está bajo amenaza”, según rectores de universidades públicas, tras la presentación de varias mociones que pretenden retirar recursos destinados a la educación superior.

Las autoridades universitarias comparecieron este jueves junto a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para advertir sobre los efectos de modificaciones planteadas al segundo presupuesto extraordinario de 2026 y al proyecto de Presupuesto Nacional de 2027.

“Estos anuncios de un recorte de 25.000 millones tanto en el presupuesto extraordinario como en el presupuesto ordinario significa el cierre de sedes universitarias en Costa Rica”, dijo el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.

Según el Consejo Nacional de Rectores (Conare), las distintas propuestas implicarían una reducción cercana a los ₡26 mil millones para las universidades públicas.

Golpe a gastos de operación

Una de las mociones presentadas al expediente 25.754 propone retirar ₡8.918 millones destinados a gastos de operación de cuatro universidades.

La moción 104 rebaja ₡2.229 millones respectivamente a la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Los recursos pasarían a diferentes programas del Ministerio de Educación Pública (MEP) para financiar contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), incluyendo compromisos relacionados con deudas del Ministerio con el Régimen de Capitalización Colectiva.

A esto se suma otra moción que pretende rebajar ₡8.048 millones de fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), también para trasladarlos al pago de obligaciones patronales. Entre ambas propuestas, la reasignación rondaría los ₡16.966 millones.

Foto: Archivo.

Menos cupos y carreras

Jorge Herrera Murillo, rector de la UNA aseguró que, de concretarse las rebajas, la institución tendría que desistir de la apertura de 417 nuevos cupos en carreras de ingeniería en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

“En el caso de la Universidad Nacional, lastimosamente vamos a tener que echar atrás la apertura de 417 cupos que íbamos a hacer en carreras de ingenierías en Nicoya, en Liberia, en Coto y en Sarapiquí”, señaló.

Explicó que la operación de este tipo de carreras requiere recursos para compra de reactivos, mantenimiento de equipos y otras necesidades académicas.

María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), advirtió que la institución ya enfrenta un “cierre técnico” en Limón.

“Esto cerraría las oportunidades también de que haya un TEC más fortalecido en Limón, un TEC para el Pacífico Central, TEC con presencia en la región Brunca y TEC en la presencia con la región Chorotega”, señaló.

Mientras tanto, Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) afirmó que sin los recursos previstos en el presupuesto extraordinario tendrían dificultades para concluir 2026 y que, si también se pierden los fondos de 2027, no podrían recibir más estudiantes.

“Todo eso está en peligro con estos recortes que ahora se están llevando adelante en las mociones presentadas ante la Comisión de Hacendarios”, refirió.

TEC de Limón.

Cambian recursos para olimpiadas

Otra de las mociones modifica el destino de ₡462,2 millones asignados actualmente a la UCR para programas de olimpiadas académicas.

La propuesta elimina esa asignación exclusiva y distribuye ₡323,5 millones para la UNA y ₡138,6 millones para la UCR, bajo el Programa de Olimpiadas Científicas.