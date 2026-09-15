PLN y oficialismo chocan por reformas energéticas

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El eventual acuerdo entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para reformar el sistema eléctrico nacional pende de un hilo, luego de que ambas bancadas marcaran diferencias sobre los proyectos que pretenden impulsar.

El PLN presentó este lunes cuatro iniciativas para modernizar el sector, pero el oficialismo adelantó que no respaldará esas propuestas y que insistirá con el proyecto de armonización eléctrica que ya se encuentra en la corriente legislativa y que no recibió el aval de los verdiblancos en primer debate.

El panorama obliga a ambas fracciones a negociar debido a que tanto la propuesta que impulsa el Gobierno como una de las principales iniciativas verdiblancas requieren 38 votos para avanzar.

“Las dos versiones ocupan 38 votos. Esta nuestra al crear la Dirección de Operación y control del Sistema Eléctrico (DOCSE) como órgano de desconcentración máxima requeriría los 38 votos. Lo que esperamos es que a través del diálogo podamos encontrar una solución negociada que resuelva y le dé soluciones al país”, manifestó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

Ramírez señaló que esperan alcanzar un entendimiento con las demás bancadas. Sin embargo, el subjefe del PPSO, Juan Manuel Quesada, cuestionó las propuestas liberacionistas y aseguró que el oficialismo continuará apostando por su propio proyecto.

“Seguiremos tratando de darle segundo debate al proyecto de armonización eléctrica, que es un proyecto que fue elaborado por el PLN. Si el PLN entierra ese proyecto y le da la espalda a los costarricenses, nosotros trabajaremos en un plan B”, indicó.

El oficialismo cuenta con 31 diputados, por lo que necesita conseguir al menos siete votos adicionales para alcanzar la mayoría calificada.

Reunión de jefes de fracción. Foto: Mauricio Aguilar.

Otro proyecto

Quesada incluso adelantó que, si no consiguen esos apoyos, trabajarían en una nueva propuesta que no requiera 38 votos.

El legislador calificó además la iniciativa del PLN como una “cortina de humo” y aseguró que no representa un cambio sustancial para el sistema eléctrico.

Juan Manuel Quesada. Foto: Archivo.

Proyectos presentados por el PLN