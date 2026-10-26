PLN y FA felicitan a Lula da Silva por su reelección

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Diputados de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Frente Amplio (FA) felicitaron al presidente reelecto de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien este fin de semana ganó por cuarta vez la presidencia del país sudamericano en segunda vuleta.

Lula da Silva consiguió la victoria en las elecciones de Brasil con una remontada de 51,7% de los votos ante Flavio Bolsonaro, quien consiguió el 48,2% de los apoyos.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su elección como presidente de Brasil. La voluntad del pueblo brasileño ha sido clara al elegir un proyecto que pone como prioridad la justicia social y el desarrollo con equidad”, refirió el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.

“Esta victoria es un recordatorio de que las sociedades prosperan cuando se protegen los derechos sociales, se combate la desigualdad y se gobierna priorizando a quienes más lo necesitan”, añadió Ramírez.

También el secretario general del PLN, Miguel Guillén, felicitó al presidente brasileño.

“La democracia no se defiende con amenazas, uniformes ni discursos de odio. Se defiende con libertad, justicia social y un compromiso irrenunciable con quienes menos tienen. La victoria de Lula representa mucho más que un triunfo electoral. Es la reivindicación de un hombre nacido en la pobreza, formado en las luchas obreras, que llegó a la presidencia sin olvidar de dónde venía ni a quiénes debía servir”, indicó.

“Lula comprendió que gobernar no consiste en enfrentar a los ciudadanos, sino en abrir oportunidades; que el progreso no puede ser privilegio de unos pocos y que ninguna nación puede llamarse grande mientras abandone a sus hijos más vulnerables. Desde Liberación Nacional celebramos su liderazgo, su compromiso democrático y su histórica lucha contra la desigualdad”, agregó Guillén.

Las diputadas María Eugenia Román y Sigrid Segura del Frente Amplio. Foto: Mauricio Aguilar.

FA: “Se le puso un alto al fascismo”

Por su parte, la diputada del FA, Vianey Mora, divulgó en sus redes sociales un mensaje de felicitación a Brasil por la reelección de Lula da Silva.

“Entonces, se le puso un alto al tecnofascismo. En una campaña que nos tiene que enseñar muchísimo, porque lucharon contra la dictadura del algoritmo. Lula con sus cuentas bloqueadas, con gran injerencismo del imperialismo estadounidense y también de Israel. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender que a estos que parecen monstruos se les puede ganar, pero sólo organizados en las calles”, dijo Mora.

La legisladora también dirigió unas palabras ante el contexto geopolítico de la región, donde se ha experimentado un viraje hacia la derecha.

“Esta apuesta política se le pone cuesta arriba a Estados Unidos y a sus demás serviles en nuestro continente”, añadió Mora.

La victoria de Lula da Silva marca un freno para el giro a la derecha que experimenta la región latinoamericana y para algunos analistas internacionales, su victoria electoral se considera un “triunfo histórico”, puesto que nunca en Brasil el segundo candidato en primera vuelta consiguió imponerse en un balotaje.