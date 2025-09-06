El Partido Liberación Nacional (PLN) enfrenta un complicado proceso para consolidar su asamblea cantonal en San Ramón, un paso crucial para renovar sus estructuras internas, acceder a la deuda política y definir las candidaturas a diputados.

Esta situación ha sido un “dolor de cabeza” para la agrupación, que busca cerrar el proceso con urgencia.

Aunque dicha situación se ha extendido por más de 10 intentos y ha enfrentado bloqueos, desde lo interno consideran que última convocatoria de la Asamblea Cantonal de San Ramón de este sábado mostró un avance “significativo” en la participación de delegados.

Se pasó de solo 11 delegados en un intento inicial a 41 en esta nueva reunión. Cabe destacar que en total se ocupaban 55 delegados para cuórum, es decir faltaron 14 personas.

Este aumento de participación es atribuido a los “esfuerzos de diálogo y escucha” encabezados por el candidato Álvaro Ramos y otras autoridades del partido. El jefe de campaña, Álvaro Ramírez, subraya que esto demuestra que el trabajo de diálogo “está dando resultados”.

La consolidación de esta asamblea es vital para el PLN, ya que sin sus estructuras internas listas, se dificulta el acceso a fondos de campaña y la definición de su oferta electoral.

La situación va más allá de una simple asamblea; busca “garantizar que en el futuro acciones de este tipo no afecten nuestro sistema representativo democrático”, según el jefe de campaña.

En cifras:

10+ intentos previos de realizar la asamblea.

11 delegados en el primer intento exitoso.

41 delegados reunidos en la última convocatoria.

A pesar del aumento de delegados, el partido convocará una nueva asamblea.

Esto se debe a que se anticipaba que varios delegados no podrían asistir a la reunión reciente por “razones laborales y personales”.

El PLN se mantiene optimista y “seguirá intentando” hasta consolidar el proceso, manteniendo una actitud de diálogo para lograr la unión necesaria hacia el triunfo electoral.

Se están analizando, además, alternativas jurídicas y financieras para no detener el trabajo organizativo de la campaña.