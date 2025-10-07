El Partido Liberación Nacional (PLN) valora invitar, o no, a los expresidentes Óscar Arias Sánchez y José María Figueres a la celebración de aniversario este próximo 12 de octubre.

Según explicó a Diario Extra, Álvaro Ramírez, jefe de campaña del candidato Álvaro Ramos y postulante al primer lugar por San José, es posible que se extienda la invitación a ambas figuras, aunque todavía están alistando los preparativos de la fiesta verdiblanca.

“Estamos en la etapa de preparación, las invitaciones se están preparando, será un evento que se va a hacer justamente como celebración de aniversario”, aseguró Ramírez.

Pese a que estas dos figuras son referentes históricos de la agrupación verdiblanca, durante este proceso electoral han estado alejados de Ramos, principalmente, por la promesa de renovación que el ahora aspirante encabeza en el PLN.

Ramos se mantiene con la promesa de renovar el PLN. Foto: Jorge Castillo

Fuentes cercanas a la agrupación verdiblanca aseguraron aún se medita si se deban invitar, debido a que podrían restarle apoyo al movimiento.

Otros grupos de la agrupación han manifestado su molestia por la posibilidad de dejar fuera a estas figuras históricas verdiblancas, en el marco de la campaña electoral.

Hay que recordar que Ramos ha dicho que él no responde a las figuras “del pasado” y ha priorizado un proceso de renovación.