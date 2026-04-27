PLN urge votar proyecto del tren rápido

A 3 días del cierre del período constitucional, el Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó de forma urgente que se vote este lunes el expediente 25.291 que contempla créditos por $800 millones para la instalación del Tren Rápido de Pasajeros, luego de que el pasado jueves no se lograra votarlo en segundo debate en el plenario.

“La presidenta electa, Laura Fernández, ya pidió que avancemos y nosotros, estamos en la disposición total de votar hoy mismo”, dijo el jefe de bancada del PLN, Óscar Izquierdo, asegurando que el oficialismo debe “dejar de darle largas” al proyecto. A la vez, el PLN aseguró que lo que falta es “decisión política del gobierno y su fracción” para que el proyecto quede aprobado.

En el orden del día del plenario de este lunes, aparece en el punto 28 la discusión del expediente. Sin embargo, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, adelantó el jueves que es posible que se vote hasta el martes.

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Ausencias atrasaron

El jueves estaba previsto que se abordara el proyecto, pero debido a que la Comisión de Redacción no pudo sesionar por falta de quórum, el texto no estaba listo para que el plenario lo votara en segundo debate.

Según conoció Grupo Extra, la presidenta de la comisión y diputada oficialista, Paola Nájera, se ausentó de ambas sesiones. De igual manera, no asistió el también diputado oficialista, Alexander Barrantes.

El abordaje del proyecto aparecía en el punto 27 de la sesión del jueves. No obstante, la comisión sesionó de forma extraordinaria después del Plenario y tras la revisión, el texto queda listo para ser enviado a la Secretaría del Directorio.