En poco más de un mes, el Partido Liberación Nacional (PLN) deberá definir la lista de aspirantes a diputación para las elecciones de febrero, por lo que la agrupación verdiblanca tiene el reloj en contra para renovar su estructura, con la asamblea de San Ramón como principal obstáculo.

Tras 10 intentos fallidos por falta de quórum, el movimiento político podría recurrir a alternativas que aceleren el proceso para tener a los aspirantes políticos inscritos el 28 de setiembre.

Desde el TSE explicaron que la jurisprudencia indica que, si los partidos no logran completar la renovación de estructuras, se puede “excepcionalmente” autorizar que lo haga la dirigencia vigente.

“El PLN ha realizado la renovación de todas sus estructuras con excepción de la de San Ramón. Esta fue dispensada, lo cual es una figura que se establece en el reglamento de renovación de estructuras, pero para que al partido se le dé por renovado de forma completa, tiene que completar la de San Ramón”, detalló Martha Castillo, jefa del Departamento de Partidos Políticos del ente electoral.

El partido deberá solicitar esta alternativa ante el Tribunal, y sería la Dirección General del Registro Electoral la que apruebe ese escenario.

Los principales riesgos de que el PLN no cumpla con el proceso de renovación recaen en el acceso a la deuda política, tema que algunos dirigentes, como el excandidato Antonio Álvarez Desanti, ven con preocupación.

“Si un partido político no logra completar toda la estructura partidaria, incluyendo delegados territoriales, comités ejecutivos, fiscalías y cualquier otra figura que tengan como parte de sus estructuras, no tendría derecho a la deuda hasta que completen la designación”, subrayó Castillo.

Aunque Álvarez Desanti reclama que el atraso en el cantón de occidente se debe a una supuesta disputa entre partidarios por un eventual nombramiento de Miguel Guillén (secretario del partido) como candidato a diputado, el líder de la agrupación verdiblanca asegura que la situación obedece a que “un grupo de delegados ha saboteado deliberadamente el proceso partidario”.

Mientras que Guillén indicó que la campaña no se ha detenido ni un solo instante; “lejos de retroceder, avanza con paso firme”.

Indicó que el próximo sábado celebrarán la Asamblea Nacional, espacio en el que darán respuesta al tema pendiente de San Ramón.