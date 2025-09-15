El Partido Liberación Nacional (PLN) apostó por renovar sus papeletas a diputados en las siete provincias, dejando fuera a dirigentes históricos y colocando nuevos rostros en las listas. Tras una Asamblea Nacional que se extendió por más de 11 horas, los delegados eligieron a los aspirantes que buscarán una curul en Cuesta de Moras a partir de mayo próximo. Además, ratificaron a Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós como candidatas a la vicepresidencia de la República en la fórmula verdiblanca.

“Ocuparemos unos 700 mil votos para que salgan los 22 diputados y esa es la meta que tenemos, que podamos ganar”, declaró Álvaro Ramírez, quien fue designado en el primer lugar de San José por recomendación del candidato presidencial Álvaro Ramos.

Ruptura con la línea del candidato

En al menos dos ocasiones, la Asamblea se apartó de las propuestas del candidato presidencial. Esto ocurrió en Alajuela y Cartago, en los segundos lugares de las papeletas, donde fueron designados Éder Hernández y Salvador Padilla, en lugar de los nombres sugeridos por Ramos.

“Quisiera pensar que fue porque hubo una mayor voluntad de los dirigentes de apoyar mi liderazgo.

Don Álvaro respaldaba a Pablo Villalobos, un importante dirigente del cantón central, pero presenté mi nombre con humildad”, dijo Hernández tras ser electo.

Figuras relegadas

Las decisiones también dejaron fuera a figuras actuales del partido liberacionista. Ricardo Sancho fue derrotado en Cartago y Miguel Guillén ni siquiera pudo proponer su nombre debido a una prohibición derivada de divisiones internas en Occidente.

“De pronto había un veto a mi nombre, entonces lo quité de la lista y eso esperaría que haga conciencia y desatore el problema que estamos teniendo en San Ramón”, expresó Guillén.

Sobre estas tensiones, Ramos explicó que la papeleta de Alajuela “empezó a acomodarse por sí sola”. Aunque no le cerró las puertas a Guillén para la campaña, reconoció que el dirigente quedó fuera de esa nómina.

CANDIDATOS A DIPUTADOS ESCOGIDOS POR EL PLN

San José

1. Álvaro Ramírez Bogantes

“Será una bancada muy distinta, ahí ustedes no van a ver los apellidos de siempre, esta renovación del Partido es real y las caras, nombres e ideas son completamente distintas”.

2. Iztarú Alfaro Guerrero

3. Rafael Angel Vargas Brenes

4. Andrea Valverde Palavicini

5. Marco Francisco Badilla Chavarría

Alajuela

1. Diana Murillo Murillo

“Nuestro candidato se va a enfocar y dará un apoyo en el sector agro, mi escogencia es una clara señal, los que salimos electos somos representantes del país y vamos a trabajar en equipo”.

2. Eder Hernández Ulloa

3. Karen Alfaro Jiménez

4. Mario Esteban Jiménez

5. Adriana López López

Cartago

1. Janice Sandí Morales

“Ramos me ha convencido para poner todo mi esfuerzo y mi trabajo en la tarea de ayudarle a llegar a ser presidente de la República para bien de todos los costarricenses”.

2. Salvador Padilla Villanueva

3. Yorleny Patricia Sánchez Vega

4. Marco Aurelio Sandoval Sánchez

5. Ana Sofía Garro Camacho

6. Gabriel Mauricio Araya Barquero

Heredia

1. Víctor Manuel Hidalgo Solís

“Cómo alcalde he podido presenciar el problema de la descentralización, realmente las municipalidades de este país necesitan más valor y que sean autónomas, daré una lucha en medio ambiente y por mejorar la atención hospitalaria en la provincia”

2. Angela Aguilar Vargas

3. Andrés Ugalde Brenes

4. Amelia María Carvajal Murillo

5. Steven Manuel Villalobos León

Guanacaste

1. Ronald Campos Villegas

“Tenemos la confianza de que el cooperativismo en Guanacaste y el país está con Álvaro Ramos, hemos conversado mucho sobre los problemas agro, lácteos electricidad y del sector pesquero que desde hace años reclaman resultados”.

2. Karol Matamoros Montoya

3. Luis Alejandro Villalobos

4. Kenia María Vázquez

5. Isaías Chavarría Álvarez

Puntarenas

1. Norjelens María Lobo Vargas

“En Costa Rica hay más mar que tierra es muy importante trabajar la parte costera y con los pescadores, no se puede descuidar el Pacífico Central con el tema de inseguridad ciudadana y educación”

2. Jesus Calderón Calderón

Limón

1. Mangell McLean Villalobos

“La gente me conoce, los conozco y espero convencer a los limonenses para que apoye esta propuesta, porque estamos enfocados en sacar al menos tres diputados por la provincia de Limón”.

2. Yoilen Mora Venegas

3. Juan Pablo Poveda Chinchilla

4. Andrea Sánchez Romero