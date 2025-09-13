El Partido Liberación Nacional (PLN) rompió la tradición de escoger un representante del cantón central para encabezar la papeleta de diputados de la provincia de Alajuela, ahora, será la segunda vicealcaldesa de San Carlos, Diana Murillo quien liderará la lista.

Según explicó la ahora aspirante, la decisión corresponde a la preocupación que tiene la agrupación con el sector agro.

“Esto es una señal clara del candidato de que todos los cantones cuentan, sean grandes, medianos o pequeños además de que nuestro candidato va a enfocarse en darle apoyo a la Zona Norte, especialmente la parte agropecuaria“, aseguró Murillo.

Además descartó que se tratara de una jugada política que busca restarle votos al Oficialismo en San Carlos, donde la administración actual ha ganado fuerza.

“No habrá representante de San Ramón”

Aunque la papeleta de Alajuela es una de las listas donde hay más expectativas por las divisiones en Occidente, solamente se ha escogido el primero y el cuarto lugar, el cual corresponde a Mario Jimenez quién es representante de Río Cuarto.

Además, Álvaro Ramos, candidato del PLN, aseguró que era muy complicado según como se perfila el escenario que algún representante de San Ramón pudiera aparecer en la papeleta verdiblanca.

“No tienen una palanca política, vamos a ver que pasa, pero a como va la cosa no van a tener ninguna representación“, subrayó Ramos.

Por su parte, Miguel Guillén, secretario del PLN aseguró que el exalcalde Nixon Ureña le puso un veto para que no presentara su nombre a la papeleta, sin embargo, Ureña aseguró que no había emprendido ningún tipo de acción en esa linea.